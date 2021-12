Benjamín Vicuña tendría nueva pareja y es amiga de Pampita: qué piensa la modelo

Benjamín Vicuña estaría en pareja con una amiga de Pampita. Te contamos qué opina la modelo sobre el romance de su expareja.

Yanina Latorre reveló este viernes el nuevo romance que habría comenzado Benjamín Vicuña, después de que no prosperara el vínculo con Romina Pigretti. Lo más insólito de la historia de amor del actor chileno es que habría conocido a la joven en cuestión en el bautismo de Ana, la hija que tuvieron Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán. La modelo está al tanto de la nueva relación del padre de sus hijos y te contamos qué habría dicho.

Este viernes fue el último programa de Los Ángeles de la Mañana en la pantalla de El Trece y no se privaron de revelar uno de los "romances del verano", según lo describió Yanina Latorre. Pese a que la angelita ya se había despedido del ciclo dado que se fue a vacacionar a Miami el lunes pasado, la panelista pidió salir al aire en esta última emisión para contar el nuevo romance que habría comenzado Benjamín Vicuña, tras la relación fallida con Romina Pigretti. Lo particular de este novedoso vínculo del actor chileno es que es amiga de Pampita y se habrían conocido en el bautismo de Ana, la hija de la modelo y Roberto García Moritán.

"Se llama Eli Sulichin, diosa, diosa", reveló Yanina Latorre desde Miami. La joven que habría comenzado una relación con Vicuña tiene 32 años y es hija de un importante banquero. "Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata", agregó Latorre sobre Sulichin, que además de Pampita tiene otras amigas famosas, como Mica Tinelli y las hijas de Ana Rosenfeld. La angelita también contó que Vicuña y su joven pareja comenzaron a hablar en el bautismo de Ana y que "desde entonces nunca se dejaron de ver".

Inclusive, el actor chileno viajó a Punta del Este a pasar la Navidad con Sulichin, que es vecina de Marcelo Tinelli en la zona de La Boyita. "Él está fascinado con ella. Se ven todos los días y hablan todo el tiempo", sumó Yanina Latorre. Al tiempo que aseguró que fueron vistos comiendo a solas en un restaurante de un exclusivo hotel de Punta del Este, sin esconderse.

La reacción de Pampita

Desde hace un tiempo, Pampita y Vicuña decidieron mantener una buena relación por el bien de sus hijos. Por eso es que también el actor chileno fue invitado al bautismo de Ana, donde terminó conociendo a Sulichin. Según reveló Latorre, la modelo estaría muy feliz con el nuevo romance de su expareja: "Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña". Por su parte, Ángel de Brito contó que Pampita estaba mirando el programa y le había mandado un saludo. Cuando el conductor le avisó que estaban hablando del nuevo romance de Vicuña, la modelo respondió: "Yani está contando todo".