Barassi filtró qué le molesta a su esposa de su programa en El Trece: "Lo odia"

Darío Barassi decidió hacer un fuerte descargo personal que involucra a su esposa y a su rol como conductor de 100 argentinos dicen, exitoso programa de El Trece.

Darío Barassi hizo un fuerte descargo personal. En las últimas horas, el conductor de 100 argentinos dicen sorprendió a miles de televidentes al hacer una dramática confesión acerca de lo que le molesta a su esposa de su rol en el famoso programa de El Trece.

En una extensa entrevista, Barassi habló de la poca exposición que tiene su pareja, Lucía Gómez Centurión, con quien tiene una hija llamada Emilia: "Mi mujer es cero público en mi vida. Yo hablo mucho con ella porque es como... no sé, lo que para todo el mundo es ‘qué genialidad’ para ella quizás estuvo bueno, pero capaz me dice que me repetí".

En tanto, en diálogo con TN, el conductor dejó en claro que su esposa le comentó qué es lo que no le gusta de su trabajo en 100 argentinos dicen: "Tiene una mirada distinta. Mi mujer odia a 'Barassi'". Y luego, resaltó que 'Darío' es la persona que se desenvuelve en la intimidad de la familia; mientras que "'Barassi' es el que bromea y aparece en TV: "En mi casa 'Barassi' queda afuera. Cuando llego es 'Che, ¿pagaste le gas?, cocinate un arroz...'", explicó.

Darío Barassi y su esposa, Lucía Gómez Centurión.

Asimismo, y consultado acerca de si la fama se le subió a la cabeza con el éxito en el programa de El Trece, el sanjuanino lo negó y justificó que su esposa e hija lo mantienen en eje: "Mi mujer y mi hija son fundamentales, porque me conectan con otra cosa". Y advirtió: "Mi mujer le habla a Darío, no a Barassi. A veces me pasa con amigos o familiares que le hablan al personaje. Ella nunca lo hizo, y eso me encanta. También soy muy de conservar amigos de toda la vida, gente que entiende lo que me pasa".

Qué hace Darío Barassi en sus ratos libres con su hija Emilia

De acuerdo a lo que relató en la entrevista con TN, Darío Barassi suele jugar y actuar junto a su hija Emilia: "Me visto de Elsa, de Frozen, a veces de Ana. Yo prefiero a Elsa. Tenemos un sketch armado. Ella hace su show, canta. Con tres meses yo la sentaba con peluches, ponía sábanas y le actuaba". Asimismo, confesó que la niña debió ser asistida por un especialista: "El pediatra tuvo que intervenir porque estaba sobreestimuladísima". Aun así, aclaró: "Hoy que está grande, es un ida y vuelta espectacular. Me entrego totalmente".

¿Cómo suele actuar Barassi con su hija? "El sillón es un barco, la mesa es un río y estoy horas jugando", precisó. Frente a cada juego, Barassi indicó que su pareja lo "mira y dice 'lo que se debe aburrir cuando está conmigo'". Consciente de que tiene poco tiempo, aseguró que suele dar "el 120%" de su energía. "La ingenuidad de mi hija es muy real, ella de verdad vive las situaciones que creamos y, posta, es un ejercicio actoral", profundizó.

Darío Barassi se suma a otro programa de El Trece

El canal de televisión del Grupo Clarín determinó que el actor, humorista y abogado sorpresivamente interpretará a uno de los personajes de la segunda temporada de ATAV (Argentina tierra de amor y venganza), la ficción nacional de Polka y de Adrián Suar. Puntualmente, participará de los primeros tres capítulos de la tira que comenzará a grabarse el lunes 9 de mayo.

De acuerdo con la información publicada por el portal especializado La Pavada, Barassi se sumará al elenco de la tira basada en una historia de época ambientada en la década de 1980. Allí trabajarán, entre otros, Justina Bustos, Juan Gil Navarro, Federico D´Elía, Toni Gelabert, Malena Solda, Gloria Carrá, Andrea Rincón y Belén Chavanne, una joven actriz española que interpretará a un personaje clave dentro de la trama.