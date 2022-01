Barassi desmintió a La Nación con un fuerte descargo: "Criticamos"

Tras haber visto una fake news, Darío Barassi fulminó al diario La Nación con un fuerte descargo que hizo a través de las redes sociales.

Pese a que se encuentra de vacaciones junto a su familia, Darío Barassi no deja de atender las redes sociales y de estar al tanto sobre lo que escriben sobre su vida privada. En los últimos días, el famoso conductor se encontró con un artículo de La Nación en el que lo acusaba de haber esquivado a Sergio Lapegüe y su pareja. Lo cierto es que el conductor de El Trece vio el comentario y fulminó al diario con un contundente descargo.

"Sergio Lapegüe y su mujer encontraron a Darío Barassi en México y el conductor los esquivó: '¡No van a poder creerlo!'", aseguró el diario ultramacrista en Twitter. Al ver la fake news, el exitoso presentador de 100 argentinos dicen decidió intervenir y salió a responder públicamente en las redes sociales.

La respuesta de Barassi dejó muy expuesto a La Nación. "Imposible esquivarlo si Bochi me seguía por todos lados", sostuvo. Asimismo, dejó en claro que pasó buenos momentos con Lapegüe y su pareja; mientras disfruta de sus vacaciones en México junto a su esposa e hija: "Cuidó a mi hija, reímos, criticamos, tomamos sol... todo esto con los bochis", agregó.

Las paradisíacas vacaciones de Darío Barassi

Luego de pasar unos días en la comodidad de su hogar y dedicarse a disfrutar del verano argentino, Darío Barassi viajó a México para disfrutar de las paradisíacas playas. "La secuencia del amor y un seno masculino. Oleo en arena, sal de mar y familia", escribió el conductor en su feed de Instagram. Junto a estas palabras, compartió unas tiernas postales en donde se lo podía ver junto a su esposa y su hija en las playas de Costa Mujeres.

Los problemas que tuvieron los reemplazantes de Barassi en 100 Argentinos dicen

Uno de los primeros apuntados para conducir 100 argentinos dicen fue Federico "Fede" Bal. Aun así, el actor e hijo de Carmen Barbieri detalló mediante un video en Instagram que se contagió de coronavirus. "Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta, un poco de voz nasal. Me hice un hisopado y tengo Covid. Iba a reemplazar unas semanas a Barassi en 100 argentinos dicen y, por precaución, sentí que lo mejor era que la producción me mandara a alguien que me pudiera hisopar. Me hisoparon y me dio positivo", sostuvo.

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen" por El Trece.

Por otra parte, Florencia Jazmín Peña también fue una de las elegidas para ser reemplazo de Barassi durante un tiempo. De todas formas, y lamentablemente, se accidentó junto con su amigo Agustín Franzoni en la ruta rumbo a Pinamar. Tras el mal momento que vivió, expresó: "No sé bien qué decir. No sé qué se dice en estos casos... Pero la verdad, fue un milagro lo que nos pasó. No entendemos cómo estamos enteros. Usen el cinturón. Fue una cuestión de un segundo: no entendemos bien qué pasó, pero estamos bien".

Finalmente, la producción del programa de El Trece apeló por el momento a "Dani La Chepi", a Manuela "Manu" Viale y a Nazarena "Naza" Di Serio para intentar completar el hueco que dejó Darío durante sus vacaciones. ¿Cuándo será su regreso a la TV? Según indicó, el 1° de marzo estará nuevamente en los estudios del canal perteneciente a Grupo Clarín.