Bake Off: explotaron los memes por el extraño hábito de Dolli Irigoyen

Dolli Irigoyen, miembro del jurado en Bake Off Argentina, sorprendió a los fanáticos del reality de Telefe con un particular detalle en su manera de hablar.

Bake Off Argentina ya va por su tercera temporada y los fanáticos del reality de pastelería de Telefe lo comentan día a día en las redes sociales. Ahora, día en el que por primera vez se eliminará a alguno de los participantes, los usuarios de Twitter notaron un detalle sobre Dolli Irigoyen, una de las nuevas juradas en el programa.

En cada nuevo episodio, Dolli demuestra distintas facetas de su personaje en el reality. En algunas ocasiones, les hace comentarios muy dulces a los participantes, mientras que en otras se muestra mucho más dura y exigente. En Twitter, varios internautas se dieron cuenta de que, al hablar, comente un error muy común entre varias personas: le agrega las “S” a verbos que en realidad no la llevan.

Inmediatamente, Twitter se llenó de memes y chistes sobre la manera de hablar de Dolli, siempre desde un lugar de cariño y de respeto, y su nombre se convirtió en tendencia. Apenas a una semana del comienzo de Bake Off, Irigoyen, prestigiosa cocinera, se convirtió en una de las preferidas por los seguidores del programa, quienes se divierten mucho con sus comentarios.

Los memes en Twitter por la pronunciación de Dolli Irigoyen

Nuevo escándalo en Bake Off: Paula fue comparada con Samanta Casais​​​​​​​

​​​​​​​Samanta Casais generó una fuerte polémica en Bake Off Argentina el año pasado, cuando se descubrió que había ganado el concurso incumpliendo con las bases principales del contrato de Telefe. Ahora, los televidentes la compararon con Paula Paternoster, actual participante del reality, y Samanta se manifestó al respecto.

El escándalo con Samanta empezó cuando los fans de Bake Off investigaron su nombre en Internet y se dieron cuenta de que no era pastelera amateur, condición excluyente para participar, sino que era una profesional e incluso tenía su propio negocio de pastelería en San Telmo. Investigando aún más, también la escracharon en Twitter por sus antecedentes penales: un homicidio culposo por haber atropellado a un hombre, años atrás.

Ahora, varios usuarios de Twitter entraron al perfil de Instagram de Paula y notaron que ella también tenía antecedentes en la pastelería, dando por hecho que podría ser una profesional al igual que Samanta. En diálogo con Mitre Live, Samanta expresó: “A Paula la compararon conmigo. 'Pobre', dije. Si la empiezan a comparar conmigo la van a destrozar en las redes”.

“Ojalá que sea fuerte y no se enganche con las cosas malas de las redes. Después vi que salió a descargarse y eso está bueno. Está bueno que ella disfrute como todos los chicos sin tener esa carga del hater y las redes sociales”, agregó Samanta. “Me pareció bárbaro que hable y que siga la fiesta. Si ella no hizo nada que vaya en contra de las reglas del programa, no tiene que preocuparse ni dejarse llevar por lo que digan en las redes”.

Resulta que Paula tiene un pequeño emprendimiento, llamado Dosmilcinco Tortas y Cupcakes. Después de ser cuestionada en Internet, la participante de Bake Off Argentina se defendió diciendo: “Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos; no tenía que ser mi principal ingreso nada más, es todo legal. Dejo el reglamento acá a mano, así no tienen que laburar de más porque se ve que les da fiaquita”.