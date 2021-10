Bake Off: Damián Betular le gritó a un participante por un insólito motivo

Facundo, participante de Bake Off, desobedeció un importante pedido de Damián Betular.

Bake Off Argentina enfrentó a sus participantes a un nuevo desafío: hacer una torta inspirada en una de las cuatro estaciones del año. Damián Betular, uno de los miembros del jurado más exigentes, se impactó cuando vio la preparación de Facundo Tarditti y no pudo evitar pegarle un grito.

“¡Nooo, nooo! ¡Otra vez! Basta, ¡no me pongas mal, no me podés hacer arrancar la semana así!”, exclamó Betular. “Es una carrot cake”, le explicó el participante. “¡Pero la cantidad de nuez!”, se volvió a quejar. “¿Cuántas veces te dijo que no le pongas nuez?”, le preguntó Paula Chaves, la conductora de Bake Off.

“A ver, ¿qué hago entonces?”, se preguntó Facundo en voz alta y Paula lo terminó defendiendo y recriminándole a Betular: “Totalmente. No podés venir siempre a sembrar la semillita de la inseguridad”. En otro de los clips, aparece Facundo mirando a cámara y diciendo: “Mirá, Damián. Si vas a venir siempre a tirarme mala onda, ni aparezcas por mí”.

Al rato, el chef volvió a acercarse a la preparación de Facundo, que estaba haciendo una especie de hojas con masa. “No son lindas las hojas. Están hechas como un nene de primer grado. Vos ya no estás aprendiendo, mirá lo que es esto. Le falta realismo a esto. Ponele onda a la torta, a la decoración, eh. Mirá que ayer te fue horrible con esa torta mexicana que hiciste”, le marcó Betular y él le respondió: “Pará, Damián, dame un poco de confianza”.

Bake Off Argentina: el desafío de las cuatro estaciones del año

“Para el día de hoy van a tener que inspirarse en la estación del año que más les guste. Queremos que el espíritu de cada momento del año invada sus cocinas y la carpa de Bake Off. Tienen que hacer una torta inspirada en su estación favorita del año”, explicó Paula Chaves. “Va a tener que tener dos bizcochuelos y al menos dos rellenos y, obviamente, una decoración, que se note bien qué estación del año eligieron”.

“Una torta de estación tiene que tener el poder de llevarnos a otro tiempo. ¿Cómo lo logran? Con la correcta elección de los sabores, las texturas, las frutas de estación y la decoración”, agregó Dolli Irigoyen, mientras Pamela Villar les dijo: “Hay sabores y texturas que nos recuerdan a una estación en particular. Tomen esos sabores, identifíquenlos y trasládenlos a sus preparaciones”.

Betular les recordó a los participantes del reality que hoy, día de desafío creativo, el foco está puesto en la decoración, que es justamente lo que más les costó durante todo el certamen. “La decoración de hoy es súper importante. Más de uno tiene débil ese punto, la decoración. Hoy, prueba creativa, pongan todo lo que dijo Pame y lo que dijo Dolli para lograr, tanto adentro como afuera, una torta perfecta”, sentenció el chef.