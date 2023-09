Baby se fue al pasto al hablar de la salud mental de los ex-Gran Hermano: "Todos"

El conductor opinó sobre las crisis de salud mental de los participantes de Gran Hermano y lanzó una opinión tajante.

Baby Etchecopar opinó sobre las crisis de salud mental de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) y lanzó una opinión tajante en relación a los recientes casos de Tomás Holder, Coti Romero y Maximiliano Guidici. "La gente te olvida si vos no les das nada a cambio", sentenció el conductor.

Interceptado por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece) que le pidió una opinión sobre los casos de crisis de salud mental en algunos ex-"hermanitos", Baby señaló: "Los chicos tienen que saber que esto es mentira. Si vos entrás a un Gran Hermano no estás entrando a una película de Hollywood porque estudiaste en Actors Studio, entrás a un sorteo donde es supervivencia. Hoy lo veía y decía 'pobres pibes', porque les venden un mundo de fantasía e ilusiones y esto es como los realities de canto: por ahí van y cantan mejor que nadie y después no graban nunca, y le hacen sentir por una noche que son los mejores del mundo".

"Vos sabés a que te prestas, porque después los chicos andan bollando y haciendo presentaciones pero esto dura muy poco. Mirá el tema Alfa... Duró 24 horas. Yo lo veía que iba a Pepino, se creía que era Alterio y la verdad es que la gente te olvida si vos no les das nada a cambio. ¿Qué les das en Gran Hermano?", agregó en un comentario directo contra Walter "Alfa" Santiago, quien tras su salida del reality se sumó como panelista de la nueva temporada de Polémica en el Bar (América TV) con la conducción de Marcela Tinayre.

Luego, aportó una lapidaria reflexión: "Alguno que es muy talentoso llega, pero ellos tienen que saber que son como las tortugas de mar: nacen cuarenta mil y al agua llegan tres".

Qué dijo Baby sobre los problemas de salud mental en los medios

"Estamos todos locos, yo no sé como en el medio no nos extinguimos (...) Algunos se creen superiores a otros y también están los desesperados que si no llegan se cuelgan de cualquier cosa. Es un problema y hay que estar preparado para la luz. Cuando se apaga la luz está la vida, afuera está lo mejor de mi vida", cerró el conductor de radio y televisión sobre el tema que preocupa a los medios aunque pocos hablen de ello.