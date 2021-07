Baby Etchecopar confesó que le ofrecieron ser candidato a "gobernador por la provincia de Buenos Aires"

El conductor de Basta Baby estuvo en el programa de Ángel de Brito y contó una propuesta que recibió para desembarcar en la política. Además, recordó el fallido paso de su hija en el ambiente.

Baby Etchecopar estuvo presente en Los ángeles de la mañana y sorprendió a todos con los vínculos que mantiene con la política. Tanto el conductor como su propia hija recibieron numerosas ofertas para postularse en las próximas elecciones. Mientras que su hija hizo el intento de sumarse, el polémico periodista dejó en claro que brindó su negativa en cada ocasión.

"Me llamaron de varios partidos y me propusieron ser gobernador y no acepté. Tengo muchas puntas: algunas del justicialismo, algunas del radicalismo y soy amigo de Gómez Centurión. Soy un personaje interesante, no popular ni famoso, pero sí interesante", anunció el periodista Baby Etchecopar en LAM, el programa de Ángel de Brito. Pero aclaró que declinó la oferta porque él hace "política desde el micrófono".

El conductor de Basta Baby relató el fallido paso de su hija María Paz por la política: "Mi hija, pobrecita, se lanzó a la política y duró una semana porque los troles la destruyeron, la hicieron pelota". Aquel paso en falso le trajo muchas complicaciones a nivel personal y contó que un día la llamó llorando: "Le dije "es el juego, por eso no te avalo". Mi hija es honesta, transparente, incapaz de quedarse con nada y la voltearon. Querés llegar y no te dejan, te mandan el batallón a que los frenen.

"La política se merecía gente inteligente como mi hija y no como otros que nos hacen perder catorce millones de vacunas Pfizer", espetó, en alusión a la falsa acusación de la titular del PRO, Patricia Bullrich. Según informó Télam, el laboratorio estadounidense aclaró que "de las 13,2 millones de dosis que se habían mencionado en la negociación" con el Gobierno nacional, "1 millón sería entregado antes de fin de año, 2 millones en el primer trimestre de 2021, 5 millones en el segundo trimestre, y el resto en el cuarto trimestre".

Al mismo tiempo, habló de las personas que viajaron a Miami para vacunarse. Informó que toda su familia lo hizo pero él no, aunque en caso de hacerlo "no tendría por qué darle declaraciones al kirchnerismo. Y continuó con una defensa hacia la ciudad del estado de Florida: "Yo sueño como una Argentina como la de Miami, a todos nos gustaría vivir ahí".

"Uno está acostumbrado a que te digan enano fascista, enano de mierda, Quasimodo. Me divierte la cacería de trolls: cuando le ves la mugre que tiene en su foto de perfil, el mueble de pino atrás y la computadora del año 24 me rio. Y le ves la cara que tiene, el jogging que usa y decís "¿De dónde me critica este tipo?", lanzó, sin sonrojarse.

Al mismo tiempo comentó que algunos defensores del oficialismo lo paran por la calle: "Anteayer pasó uno por la puerta del la radio y me pregunta si era periodista. "Si", le respondí. Y me dijo "Porque no se nota". "Y vos sos kirchnerista, ¿no?", le consulté. "Porque se nota mucho". Y se fue contento a disfrutar de su mediocridad y mientras revolvía la polenta marca La Morocha le comentaba a la mujer lo que había hecho", dijo y acentuó su discurso clasista. "Una vez un gordo iba colgado del pasamanos del colectivo y me gritó "facho, aguante Cristina". Le iba a contestar pero pensé "no, en el convertible voy yo". Hay que darle un cachetazo a la estupidez", sostuvo.

"Detesto a los K, pero tengo que reconocer que esto pasó en el mundo, dijo en referencia a los 100.000 muertos. Y aclaró que no hace política sobre los cadáveres: "en los últimos 40 años hicieron negocios con muertos y desaparecidos", reforzó, con un tufillo negacionista.