Aseguran que Messi se pudrió de Mauro Icardi: "No lo quiere ni cerca"

En Socios del espectáculo revelaron que Messi se hartó de los continuos escándalos de Mauro Icardi y su familia.

En Socios del espectáculo aseguraron que Lionel Messi ya no se banca más a Mauro Icardi y los escándalos que lo persiguen constantemente. "La situación es tensa", reconoció Luli Fernández mientras hablaban de este tema en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece.

Mauro Icardi no está pasando su mejor momento futbolístico y personal después de que el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain le dijera que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada del club más importante de Francia. A eso se le sumaron las denuncias por abandono y esclavitud de una exempleada y los audios que se viralizaron de Wanda Nara asegurando que le pedía el divorcio.

Pero eso no es todo, porque ahora según los integrantes de Socios del espectáculo, tampoco cuenta con la banca de Lionel Messi, figura central tanto en el PSG como en la Selección argentina. "Dejaron al marido de Wanda sin laburo cuando ella se mandó la gracia de decir que estaban divorciados. Impone la vida personal de la pareja y el que la liga siempre es Icardi. La paga él", comenzó opinando Rodrigo Lussich.

"Su situación con el PSG no tiene nada que ver con su rendimiento en la cancha, porque él es bueno y siempre metía algún golcito cuando entraba a jugar", agregó Pallares, mientras que Karina Iavícoli sumó que ahora Icardi estaba en el grupo de los "indeseables". Pero lo más sorprendente fue lo que contó Lussich: "Lionel Messi no lo quiere ni cerca a Icardi. Lo que dicen de él es irreproducible".

En ese momento, Paula Varela recordó que la relación entre los Messi y la familia de Icardi nunca fue la mejor y rememoró que en un concierto de Camilo, cuando llegaron Wanda y Mauro, Lio y Antonella se alejaron. Pallares consideró que lo que colmó el vaso en la relación fueron los continuos escándalos que parecen perseguir a Icardi.

"Tengo diálogo habitual con Wanda, pero cuando le pregunté por lo de Icardi en el equipo, que a ella le importa porque está en su representación, no me respondió", agregó Luli Fernández. Para cerrar, la propia panelista concluyó: "Me sorprendió. La situación es tensa, porque ella contesta siempre".

La palabra de Carmen, la exempleada de Wanda

"La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuando iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona", soltó la mujer en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima. Y cerró: "Me dijo: 'vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político'. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles"