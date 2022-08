Aseguran que Celeste Cid tendría un explosivo romance con una figura de El Trece

Según informaron en Es por ahí, Celeste Cid estaría en pareja con una figura muy destacada de El Trece.

En Es por ahí revelaron que Celeste Cid estaría viviendo un intenso romance con una figura de El Trece, quien también es su compañero en Planners, la miniserie que la actriz protagoniza. "Se conocieron grabando", aseguró Guido Záffora en el programa de América TV que conducen Julieta Prandi y Luis "Tucu" López. La propia actriz también habló de forma contundente del tema en sus redes sociales.

La farándula nunca descansa cuando se trata de romances inesperados y los periodistas de espectáculos nunca pierden oportunidad de sorprender con estas primicias. Así ocurrió en las últimas horas en Es por ahí, donde Guido Záffora reveló un explosivo romance a través de un enigmático.

El periodista contó que Celeste Cid es una de las protagonistas del romance. La actriz habría conocido a su nueva pareja durante la grabación de Planners, la miniserie que cuenta la historia de Bárbara Diez (exesposa de Horacio Rodríguez Larreta). "Se conocieron grabando", agregó el panelista respecto al protagonista del romance y de la producción que se estrenará pronto en Star+.

El actor sería nada menos que Gonzalo "Manguera" Valenzuela. El artista trasandino se separó recientemente de la actriz y diputada chilena Maite Orsini, con quien estuvo un año en pareja pero terminó la relación "por la distancia", ya que él estuvo grabando en Argentina, donde también viven sus hijos.

Cabe recordar que la actriz se separó en mayo pasado de Iván Pierotti, tras cuatro años de relación. Pese a que el actor trasandino no emitió opinión, la protagonista de Planners habló de esta información en sus redes sociales y lo hizo de forma contundente.

La respuesta de Celeste Cid

Luego de que la noticia se viralizara, Celeste Cid recurrió a sus redes sociales para dejar en claro cómo es su estado sentimental actual. "Mmm... No sé de donde sacaron ese 'dato' pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada", disparó la actriz de forma contundente en sus historias de Instagram, donde compartió una publicación de un portal que incluyó una encuesta que buscaba saber si "bancaban o no a la pareja".

Unas horas después, Cid volvió a sus redes sociales para reflexionar sobre el amor. "El amor no es un sentimiento, sino un modo de relación con la palabra. Hoy hablamos mucho de amor, todo el tiempo decimos qué es y qué no es amor, sin tener en cuenta la palabra amorosa", escribió la actriz.