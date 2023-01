Ariel se desnudó en Gran Hermano y Alfa lo enfrentó: "¡Qué asco!"

Ariel Ansaldo se quedó desnudo frente a todos en Gran Hermano y Walter Alfa le hizo una fuerte advertencia.

Ariel Ansaldo, el nuevo participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), cometió un desagradable acto frente a todos sus compañeros y Walter "Alfa" Santiago se enfureció y lo enfrentó.

Ariel tuvo varios problemas de convivencia con sus compañeros, especialmente con "Alfa". Además, parecería no haberse integrado a ningún grupo desde que entró a la casa. Recientemente, hizo algo que desató la indignación de todos los participantes y mantuvo un tenso cruce con el hombre de 60 años.

Todo comenzó cuando Ariel estaba sentado en una silla del patio y se cambió la ropa interior, quedando completamente desnudo y con sus partes íntimas apoyadas directamente sobre la silla. Tanto "Alfa" como Maxi Giuduci reaccionaron con asco y le marcaron que lo que había hecho era inaceptable, pero Ariel no lo entendió.

"Ey, Maxi. Está en pelotas en el sillón. ¡Qué asco, qué asco!", se quejó "Alfa". "Hermano, hay que cambiarse en el baño. Ese sillón lo usan todos, no te podés sentar en bolas en cualquier silla donde se sientan todos", le señaló. Lejos de pedir disculpas, Ariel reaccionó a la defensiva y le dijo: "No me hinches las pelotas, estoy limpio, 'Alfa'".

Walter le explicó que era simplemente una regla de convivencia, ya que estaba sentado "en una silla que después usan todos", pero Ariel se mantuvo firme. "Dejate de joder, me cambio todos los días acá. ¿Es muy asqueroso en serio?", preguntó. "Y, hay muchos a los que sí les da asco. Poné una toalla abajo, de última... Te digo porque lo escuché y aparte a mí también un poco me da", le contestó Maxi.

"Ah, bueno. Son cosas que en serio no me doy cuenta. Ni me di cuenta, ahora me cambio allá. Pero todos los días me cambio ahí", se justificó Ariel. "Yo no te vi nunca. Yo te iba a decir, pero no quería esperar este momento para que no choque porque sabía que iba a ser motivo de pelea", concluyó el cordobés. Miles de usuarios de las redes sociales manifestaron sus opiniones al respecto y pidieron por la pronta eliminación de Ariel.

Las reacciones en las redes sociales por la pelea entre Ariel y Alfa en Gran Hermano