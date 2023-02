Ariel contó la verdad de su relación con Alfa en Gran Hermano: "Repugnante"

Ariel Ansaldo habló sobre la eliminación de Walter "Alfa", con quien mantuvo una tensa relación adentro de la casa de Gran Hermano.

Ariel Ansaldo rompió el silencio sobre la relación que tuvo con Walter "Alfa", el polémico participante que quedó eliminado de Gran Hermano. El parrillero de Berazategui que dijo cómo lo impactó la personalidad del sexagenario y expuso situaciones que nadie sabía que sucedieron en el reality show de Telefe.

Ariel estuvo en Estamos en una, el programa encabezado por el joven humorista y actor Agustín Battioni que se emite por Revolución Z. Allí le preguntó si pudo perdonar a "Alfa", luego de que en varias oportunidades se hayan cruzado de una manera que generó tensión absoluta en la casa de Gran Hermano.

"No sé si la palabra es perdonar, tendríamos que charlar mucho. Con él tomando un café y eso lo dudo. No lo siento. Está todo bien, podemos hacer televisión con respeto, debates... no la dibujé adentro de la casa, no la voy a dibujar ahora", expresó el exparticipante que quedó eliminado en un mano a mano con Julieta Poggio. Cabe recordar que los cruces con "Alfa" eran constantes, situación que según Ariel, la usaba estratégicamente para desgastarlo.

Además, reveló que cada integrante de la casa sabía la energía que se manejaba y enfatizó en esta cuestión. "Es más profundo que eso, no es ni generacional, mirá que conocí gente... no conocí nunca a alguien así. Que haga eso con pibas de 20 años, no... era repugnante", lanzó.

Ariel reveló una impensada actitud de Alfa en Gran Hermano: "Apichonado"

Ariel Ansaldo continúa con su recorrido por los diversos programas de televisión tras haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano. Y en una de sus últimas visitas a un ciclo de Telefe, el parrillero volvió a profundizar sobre su vínculo con Walter "Alfa" Santiago y reveló un dato desconocido sobre su relación.

En diálogo con A la Barbarossa, Ansaldo volvió a referirse a su complicada relación con Walter "Alfa" y reveló cómo sintió que cambió su vínculo en sus últimos días en la casa. "Yo pensaba hacer la fulminante, el tema es que no tenés tanta lucidez ahí adentro. Yo pensé que Alfa le iba a decir a Camila 'dejámelo a mí que yo quería ir a placa con él'", empezó por decir el parrillero.

En este marco, profundizó sobre cómo sintió que cambió su vínculo con la participante en el último tiempo y aseguró que Walter "se sentía intimidado por él". "Alfa no me podía seguir la mirada en ninguna discusión, revean las discusiones que teníamos, empezábamos a argumentar y se iba", confesó Ansaldo.

Luego, profundizó: "Se callaba, no me podía y eso es lo que desestabilizaba. No poderme sacar, verme y no poder descifrarme". Además, expuso: "La última semana, ¿eso no lo vieron?, lo llamaba a la pileta y me decía ahora voy. Estaba apichonado"