Arde la interna en América TV: Débora D'Amato expuso a Marcela Tauro

Débora D'Amato acusó de maltrato a Marcela Tauro tras la polémica con Jorge Rial.

La panelista Débora D’Amato tuvo un fuerte cruce con Marcela Tauro, su excompañera en Intrusos. Todo comenzó cuando Marcela comentó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que Débora le había reenviado a Jorge Rial unos chats de un grupo de WhatsApp en el que lo criticaban. Inmediatamente, se armó un escándalo y la panelista expuso que, durante años, tanto ella como sus compañeros sufrieron su maltrato y callaron por miedo a hablar.

“Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”, había anunciado Marcela. D’Amato se enfureció por esto y lo desmintió en Twitter, acusándola de mentirosa y maltratadora.

“Hola Marcela, por la vida de mi familia entera, en mi puta vida filtré absolutamente nada. El bullying adolescente y berreta atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida”, twitteó. Y agregó: “Que sea feliz. Jamás en mi puta vida fui mala compañera. Lo tengo clarísimo... Que haga lo que pueda, si es que puede”.

Un usuario de la plataforma le comentó el tweet a Débora y adjuntó un video de una vieja pelea de Tauro en LAM, evidenciando que ella también inició discusiones en televisión. “No recordaba esta pelea”, escribió el internauta. Débora respondió, tajante: “Yo no recuerdo nada que no valga. Absolutamente nada. Un mal recuerdo de años hostiles y de mierda que todos padecimos, pero todos le temen a su pire y callan. TODOS. BESITOS. Que sea feliz, si puede”.

La pelea entre Débora D’Amato y Marcela Tauro por los chats filtrados sobre Jorge Rial

Según la versión de Marcela Tauro, Débora le filtró a Rial los chats en los que todas sus compañeras lo agredían. “Lo criticábamos, vamos a decir la verdad. No te voy a mentir. Cuando vuelve Rial, odiaba que tuviéramos ese chat y Débora era la informante. Yo me di cuenta de eso inmediatamente, entonces la encaré, se ofendió y se fue del chat. Después me amigué con ella”, le confesó la conductora a Ángel de Brito.

Yanina Latorre, panelista de LAM, sumó que ella vio esas conversaciones ya que D'Amato se las reenviaba a ella también. “Yo también tengo chats de Intrusos que me pasaba ella. Capturas que perjudican a la producción, porque tratan de información que se capturó y se envió a otro periodista. Encima ella trabajaba en Intrusos y nosotros en LAM, que somos competencia”, declaró.