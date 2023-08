Apareció la supuesta mamá de Luis Miguel y confrontó al aire a Luis Ventura

El periodista, obsesionado con la mamá de Luis Miguel, aseguró haberla encontrado y la mostró ante las cámaras de América TV.

En pleno estallido de teorías y suposiciones por el rotundo cambio de look que mostró Luis Miguel en su visita a Argentina y los rumores de dobles que saldrían al escenario en vez del artista, América TV reflotó una entrevista donde Luis Ventura -el periodista más obsesionado con todo lo que se relaciona a "El Sol" de México- mantuvo un picante intercambio con la supuesta progenitora, que estaría viva y residiría en Argentina.

En un informe de A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en la señal de Daniel Vila, mostraron la entrevista donde Ventura confrontó a la supuesta Marcela Basteri, nombre real de la mamá de Luis Miguel, y le pregunta cuál es su relación con el cantante de Suave, Como es posible que a mi lado y La incondicional, entre otros hits. Tras sentenciar que no es la madre de Luis Miguel, la mujer de acento mexicano que reveló llamarse "Rosalía Castro" soltó, en referencia a la pregunta del periodista: "¿No es el de 'Torero'?".

Tras la confusión con Chayanne, Ventura procedió a mostrarle una tapa de revista con la cara de Luis Miguel y la mujer respondió tajante: "No tengo nada que ver con él". "¿Escuchó alguna vez un tema de él?", insistió Ventura, tratando de conseguir su cometido. "Sí, escuché pero no tengo nada que ver con él", le retrucó la entrevistada.

"Su perfil facial es idéntico al de la mamá, si quiere le muestro fotos", sumó Ventura, no dispuesto a darse por vencido en su búsqueda por la verdad para cerrar uno de los misterios más grandes de la vida del cantante. "Tiene los ojos igual. No quiero ser indiscreto pero, ¿qué edad tiene usted?", prosiguió el exsocio de Jorge Rial en Intrusos. Disgustada con la pregunta, la mujer se negó a dar la edad y el panelista de Mazzocco no logró su objetivo aunque las cámaras enfocaron de cerca a la mujer que es señalada como la supuesta Marcela Basteri.

La prima de Luis Miguel reveló que la madre del cantante está viva: "No hay dudas"

Lorena Torres, la prima de Luis Miguel, aseguró que la madre del artista mexicano, Marcela Basteri, está viva e internada en Argentina. Estas versiones coinciden con los rumores que circularon durante los últimos años, que aseguran que la mujer estaría internada en un reconocido hospital psiquiátrico. Al ser consultada al respecto, Lorena contó que la mujer está viva y que mantiene charlas con ella bastante a menudo cuando la va a visitar.

La vida de Marcela es todo un misterio. Mientras algunas versiones dicen que la mujer habría muerto, los rumores más fuertes aseguran que sigue viva y que está internada en un psiquiátrico de Argentina, su país natal, bajo el nombre de Honorina Montes. A pesar de que la Justicia determinó que Honorina no es Marcela, la prima del artista insiste en que lo es.

Torres conversó con Carlos Monti en Entrometidos (Net TV) y, cuando el conductor le preguntó si la madre de "El Sol de México" sigue viva, respondió con firmeza: "Por supuesto". Además, agregó: "Está en Argentina, en un nosocomio muy conocido de Buenos Aires. Sin un ADN de por medio, no hay dudas de que es ella”. Por esta razón, sostuvo que Honorina no solamente tiene un gran parecido físico con Marcela, sino que también es muy similar a su abuela Carolina y a su tía.

"También, por los relatos que ella hace, y que solo un miembro de la familia Basteri los puede hacer”, puntualizó. "En cuanto a sus hijos, en realidad es poco lo que hablo con ella, porque la voy a visitar y hablamos de lo que ella tiene ganas de hablar. Y en este momento está siendo medio complicado el habla, porque tiene un problema en la boca”, concluyó.