Antonio Ríos y el insólito motivo por el que no usa preservativo: "Ninguna enferma"

El artista tropical dio una entrevista y largó polémicas declaraciones sobre su forma de encarar sus vínculos sexo afectivos.

Antonio Ríos volvió a quedar en el ojo de la tormenta por polémicas declaraciones en referencia a sus 20 hijos (tres de los cuales no son biológicos) y el motivo por el que decide no usar preservativo cuando tiene relaciones sexuales. "No era ninguna enferma", sentenció el cantante de Nunca me faltes.

Invitado al magazine A la Tarde (América TV), Antonio Ríos fue consultado por el tirante cruce que tuvo, tiempo atrás, con Cinthia Fernández (a quién le dijo “nunca me gustó cuidarme y no hace falta cuidarme ahora”, propinando el estallido de la mediática) y contó cuál es su excusa para no usar preservativo cada vez que tiene sexo: “Es que no fueron relaciones casuales. Yo salía con una chica que yo estaba seguro de que no era ninguna enferma, o por ahí se trataba con los médicos, y estaba bien, y estaba todo bien”.

En la misma entrevista, Ríos admitió que el hecho de tener varios hijos de la misma edad se debe a que embarazó a cuatro mujeres a la vez. Por fortuna, el cantante ya le había anunciado a Verónica Lozano que había decidido practicarse una vasectomía por recomendación de sus herederos y así evitar nuevos embarazos.

"Apareció una nueva": Antonio Ríos confirmó lo que nadie pensaba

Días atrás, de visita en Mañanísima (Ciudad Magazine), Ríos le confió a Carmen Barbieri que habría aparecido una hija "número 21" que lo reclama como padre: "Voy a hacer el ADN. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”. En cuanto a la madre de la chica, contó que la última vez que la vio fue en una bailanta hace muchos años y todavía era una bebé. "La vi cuando era chiquita porque nunca supe que era ella. Le pregunté 'por qué te borraste'. Fue en un baile, me dijo te traje a tu hija y nunca más lo vi". De acuerdo a su relato, la mujer formaba parte de su club de fans, pero las referentes del grupo también perdieron contacto con ella.

"Parece que las chicas tampoco la vieron mal. Igual yo no me hago problema. Si es mi hija, todo bien", subrayó. La afirmación despertó el interés de Barbieri, que indagó cómo hace para tener relación con todos. "Gracias a Dios hablo con todos, pero una de mis hijas me puso los puntos. 'Nosotros aceptamos a todos, pero cada uno en su casa'", precisó.