Antonio Laje liquidó a Mauricio Macri por su comentario en Rosario: "¿Qué le pasa por la cabeza?"

El conductor de Buenos Días América se indignó por los comentarios del expresidente en Rosario y apuntó contra su entorno.

Mauricio Macri tuvo una declaración para el olvido en su paso por Rosario cuando intentó hacerse el gracioso entre sus allegados con un comentario alusivo a las drogas. Antonio Laje lo vio por primera vez en vivo en su programa Buenos Días América y no pudo ocultar su indignación con el expresidente.

"¿Me estás jorobando? ¿Eso es un chiste? ¿En Rosario eso es un chiste?", enfatizó el conductor, enojado por el comentario en medio de una ciudad que lidia con el narcotráfico. Y añadió: "¿Qué ven, qué se les cruza por la cabeza para hacer esto como una broma? Un expresidente en Rosario. ¡Que se te cruza por la cabeza para hacer un chiste así!".

Laje también recordó que el ex mandatario "ya tuvo un par así, de hacerse el gracioso con frases que justo no tenía que decir" y arremetió: "Terrible. Cómo se le ocurre. Y los que se ríen, se ríen porque tienen que reírse. Pero nadie le dice, cualquier cosa. Nadie se anima a decirle nada. Lamentablemente".

La desafortunada broma de Mauricio Macri en Rosario

En una visita a la provincia de Santa Fe para respaldar la campaña legislativa de los candidatos del PRO, Mauricio Macri fue noticia el pasado martes por una broma que hizo en un bar de Rosario, luego de que el video de sus declaraciones se viralizara en redes sociales. El hecho tuvo lugar durante un encuentro con rosarinos, en el que los presentes pidieron un café y él un licuado. “Soy un tipo raro. No tomo café, no tomo alcohol y no fumo“, se le escucha decir. Y agrega, en tono de broma: “Lo mío solamente es la heroína y el crack“, lo que generó risas y desconcierto en una provincia que lucha contra el narcotráfico y la violencia que trae aparejada.

Por cuestiones climáticas, Macri no pudo aterrizar en la localidad de Rufino, motivo por el que decidió de manera improvisada viajar hasta Rosario. Allí habló de las próximas elecciones el 14 de noviembre y dijo que, de repetirse los resultados de las PASO, la oposición “van a dar vuelta la historia del Senado”. “Ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor, por el kirchnerismo, el ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional", sostuvo.