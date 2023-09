Antonio Gasalla y la peor noticia sobre su salud: "Se venía tratando"

Marcelo Polino reveló la última información sobre la salud de Gasalla, quien fue diagnosticado con demencia senil progresiva.

Antonio Gasalla fue internado de urgencia en medio de su complicado diagnóstico de demencia senil progresiva, que lo llevó a tener cuidados de los médicos en una institución de rehabilitación lejos de los escenarios. La palabra de Marcelo Polino, su amigo íntimo y quien sabe más sobre su estado de salud.

Invitado a Intrusos (América TV) Polino reveló el motivo por el que Gasalla fue internado de urgencia: "Antonio está internado en este momento, tiene un problema estomacal, pero está bien. Seguramente mañana volverá al lugar donde está siendo rehabilitado". Para ser más preciso con su información, indicó: "Es un tema digestivo que se venía tratando. Hablé con su cuñada y con su hermano recién y seguramente mañana le darán el alta".

"Yo soy muy reservado, acompaño a la familia y lo re extraño porque hablábamos todos los días por teléfono", comentó en otro momento de la charla con Florencia de la V y su equipo de panelistas sobre el estado actual de Gasalla. Por otro lado, cuando le preguntaron sobre los robos que Antonio sufrió en su departamento sentenció: "No me metí porque ya hay un equipo de abogados trabajando".

La ausencia de Antonio Gasalla en la escena mediática se sintió profundamente durante la ceremonia de los Martín Fierro, el pasado domingo 9 de julio. Marcelo Polino, la persona que presentó el homenaje, se emocionó y lanzó: "APTRA decidió homenajearlo. Antonio es la televisión y ama la televisión. Quiero acompañar este momento como amigo y periodista. Gracias Antonio por tu infinito talento, por tus risas y por todo lo que nos diste".

La filtración sobre el estado de salud de Gasalla

Días atrás, el portal Diario Show filtró que, al parecer, Gasalla mejoró notoriamente a nivel físico, pero mentalmente no se encuentra tan estable. Según precisaron desde el medio, ya se maneja sin andador pero "no quiere comer y se niega a que le corten el pelo". Como trascendió, Antonio no quiere que nadie se le acerque, pero mantiene una buena higiene personal al afeitarse todos los días.

Cabe destacar que, hace unas semanas atrás, Polino hizo un descargo similar sobre la salud de su querido amigo. "Lo vi mejor físicamente porque engordó, le están haciendo trabajo muscular para que esté más fuerte, pero su deterioro cognitivo es progresivo... Él no tiene muy claro dónde está, siente que está en su casa".