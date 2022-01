Antonio Gasalla habló de su presente tras meses sin trabajo: "Sigo respirando"

El actor se expresó sobre su presente personal y laboral en medio de una noche de teatro.

Antonio Gasalla volvió a mostrarse ante las cámaras después de muchos meses sin su presencia en la televisión. El actor y comediante disfrutó de una noche de teatro y a la salida no pudo esquivar a los movileros, quienes le consultaron sobre su presente, en especial sobre su salud, sus proyectos laborales y su situación económica.

El multifacético artista reveló cómo va su vida después de tanto tiempo sin mostrarse ante el público y, con su escueto estilo, dejó en claro que aún disfruta de la vida. "Por ahora sigo respirando, tengo vida. Dejé un poquito de trabajar, pero son cosas de la vida", pronunció Gasalla ante una consulta del notero de Intrusos Alejandro Guatti, a la salida del Teatro Multitabaris, donde acudió para ver a Moria Casán, Nora Cárpena, Thelma Biral, Sandra Mihanovich y María Leal llevar adelante la icónica obra Brujas.

El intérprete de Mamá Cora se mostró nostálgico ante algunos cambios que la dinámica de las noches de teatro sufrieron a través de los años. "Las veces que caminé por Calle Corrientes, hace unos meses, era muy raro todo, no había luz en la calle”, comentó, cargado de congoja por lo súbita que se volvió la mítica avenida, en comparación con sus años de gloria. Y agregó: “Me costó venir acá y darme cuenta que en un teatro hay un espectáculo, y otro, y otro... Busco un gran cartel como en otra época pero no sé cuál es la obra que está en órbita”.

“Una cosa es decirte que quiero seguir haciendo, pero realmente hoy no tengo esa cosa de querer ir a un teatro y volverme loco. Yo hacía la ropa, dirigía, organizaba a qué hora teníamos función, eso lo sigo teniendo en mí, pero no hay nada adentro mío que me diga: ‘seguí, trabajá'”, continuó el actor sobre su necesidad de trabajar. Al tiempo que, señaló: “El futuro lo espero, porque estúpido no soy, ni tampoco soy mala persona conmigo mismo. Quiero seguir viviendo, pero elegí qué hacer conmigo mismo. Hoy sigo leyendo todos los días”.

La postura de Antonio Gasalla ante las adversidades

Como consejo al periodista que lo entrevistaba, Gasalla reveló cómo se toma las vicisitudes de la vida a sus 80 años. “Cuando te hagas grande, acordate que pasarla bien es algo que tiene que hacer uno mismo con uno mismo. De afuera te pueden querer y tratar, pero si vos no armás tu manera de ser, que querés ahora y que querés mañana”, soltó el artista y remató: “Qué es lo que no te gusta y qué te querés sacar de encima, no sirve. Cuando te amargás es porque no sabés qué carajo hacer, buscale la vuelta”.