Año Nuevo: la insólita situación que se vivió en TN al momento del brindis.

Como cada 31 de diciembre, las principales señales de noticias realizaron transmisiones especiales para acompañar a los televidentes que los sintonizaran en sus mesas de fin de año. En TN, sin embargo, se dio una particularidad: al momento de las 0 y el inicio del nuevo año, quienes estaban en cámara no se dieron cuenta de la hora hasta que pasaron unos segundos.

La situación careció de gravedad, ya que igualmente las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento. Incluso, el periodista Juan Butvilofsky, presente en el momento, le restó importancia al hecho. "Miles de mensajes de gente que estaba sola y se sintió acompañada. Un rato de felicidad para todos los que nos siguen desde hace ocho años. Felicidades", escribió en X.

