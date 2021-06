Ángela Lerena ridiculizó a conductor de TN que se quejó por el homenaje a Maradona: "Amargo"

La comunicadora liquidó en Twitter a su colega del canal opositor que se molestó por el grito de muchos argentinos del golazo del ídolo a Inglaterra 35 años después, a la misma hora.

Ángela Lerena destrozó y tildó de "amargo" al conductor de Todo Noticias (TN) Franco Mercuriali, quien reprobó el homenaje a Diego Maradona que se realizó en todo el país al volver a gritar el "Gol a los Ingleses" 35 años después.

El martes 22 de junio de 2021 a las 16.09 horas, muchos argentinos gritaron el golazo de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México en 1986, exactamente 35 años después y el homenaje no le gustó demasiado al periodista Franco Mercuriali, quien se quejó del mismo en vivo. Con el video del momento y unas simples palabras a pura ironía, Lerena lo fulminó en Twitter: "Mamá, ¿qué es un amargo?".

En su insólita queja, Mercuriali se mostró muy enojado con la iniciativa de recordar a Maradona y llevó la propuesta al extremo fabricando supuestos escenarios donde un cirujano dejaría de operar o un maestro frenaría su clase para gritar el gol.

Sin contemplación, Lerena fue directa y lanzó su picante chicana. Vale recordar, que la comunicadora de 45 años es una de las destinatarias permanentes de los insultos, el maltrato, el machismo y el desprecio de los trolls macristas en las redes sociales, especialmente durante las transmisiones de los partidos de la Selección que ella misma comenta para la TV Pública. Pero se mantiene firme en sus afirmaciones y siempre enfrenta los ataques.

Franco Mercuriali, el periodista de TN que se quejó por el homenaje a Maradona

En uno de los lugares en los que también se festejó el "Gol del siglo" fue en la Cámara de Diputados, donde algunos se animaron a aplaudir al crack fallecido el 25 de noviembre de 2020. Por lo tanto, el reportero de 47 años fue durísimo con los que tomaron esa decisión. "Imaginate que un docente diga 'chicos, vamos a dejar la clase de matemáticas porque hay que gritar un gol de hace 35 años'".

Apenas se viralizó la reacción de Lerena, Mercuriali no se quedó atrás y le respondió en forma tajante. "Te contesto como Diego: mi amor por el fútbol y por ese Mundial ´no se mancha´. No me hagas perder el tiempo contestando. Informate primero antes de criticar. Gracias", escribió.

No obstante, la pareja de Alejandro Bercovich lo fulminó y él se quedó sin palabras. "Contame sobre tu amor por el fútbol y por ese Mundial cuando quieras: nunca es perder el tiempo", sentenció.

El golazo de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986

Aquel 22 de junio a las 16.09, el genio de Villa Fiorito anotó ese tanto cinco minutos después del de "La mano de Dios" y le dio el triunfo a la "Albiceleste" por 2-1 para avanzar a las semifinales. Más tarde, aportó el doblete a Bélgica y la asistencia a Jorge Burruchaga para el 3-2 agónico en la final sobre Alemania Occidental, para coronar así en el estadio Azteca del Distrito Federal el último título de Argentina en este torneo a nivel mayores.