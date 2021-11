Ángela Leiva rompió el silencio y habló de Lamothe: "No deja títere con cabeza"

La actriz y compañera de Esteban Lamothe en La 1-5/18 reveló detalles de la soltería del actor. Ángela Leiva, sin filtros sobre uno de los protagonistas de la tira.

Luego de los rumores que los vincularon en una supuesta relación, Ángela Leiva rompió el silencio y habló sobre Esteban Lamothe. Lo cierto es que el protagonista de La 1-5/18 y compañero de la actriz y cantante está soltero desde hace un tiempo tras separarse de Katia Szechtman luego de cuatro años de relación. Es por este motivo que lo escracharon con una explosiva revelación: "No deja títere con cabeza".

"Lo de Lamothe no es verdad", comenzó diciendo Ángela Leiva, en una entrevista concedida a Los Ángeles de la Mañana (LAM). Sin embargo, al referirse a Esteban Lamothe y su soltería, la cantante lo mandó al frente con una acusación escandalosa. Dejando en claro que ella no se relacionó íntimamente con él ni con ningún compañero del elenco, lanzó: "Lamothe es muy de camarines. Ahora que está soltero no quiere dejar títere con cabeza".

El día que Lamothe confirmó su separación

"Con Katia estamos separados. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas. Empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos", manifestó Esteban Lamothe en diálogo con Mitre Live y dejando atrás una relación de cuatro años en la que también llegó a convivir con su expareja.

En tanto, Lamothe aseguró pasar un duro momento tras intentar evitar este triste final: "Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja, pero no pudimos. Y eso es muy triste... Estamos los dos atravesando un momento de mucha tristeza, digiriendo esto. No hay mucho más para contar”.

Un galán: las conquistas de Lamothe

Luego de haber anunciado su separación de la modelo Katia Szechtman y tras asegurar que "no cree en la monogamia", Esteban Lamothe fue relacionado con varias colegas del mundo del espectáculo en pocas semanas.

En un principio se habló de un vínculo con Juli Bartolomé, una de sus compañeras de La 1-5/18, sin embargo ambos salieron a negarlo ante las cámaras. En segundo lugar, el actor fue vinculado con Cinthia Fernández luego de dar una nota con LAM y evidenciar un cierto coqueteo entre ambos, pero esto no pasó a mayores, al menos no públicamente. Por último, Lamothe volvió a verse involucrado con Ángela Leiva tal como sucedió al inicio de las grabaciones.