Ángela Leiva despidió a Gonzalo Heredia y recibió un pase de facturas: "Me pisaste todo el tiempo"

El actor y la cantante intercambiaron mensajes a través de Twitter tras el trágico final de Bruno en La 1-5/18.

La 1-5/18 está en la cuenta regresiva para el final y Bruno, el personaje interpretado por Gonzalo Heredia, se despidió de la ficción con una muerte trágica que se volvió viral. Luego de ver la escena, Ángela Leiva, su pareja en la serie, protagonizó un picante cruce con el actor en las redes sociales.

“Estoy muy emocionada por todos sus mensajes y comentarios por el capítulo de anoche de la 1-5/18; fue un hermoso trabajo en equipo, aprendí mucho y fue difícil despedir a Bruno, gracias Gonzalo Heredia, uno de mis personajes favoritos, y mi compa favorito”, escribió la actriz. Ante este mensaje, el actor le contestó y aprovechó para hacerle un comentario muy divertido: “Sólo quiero decir que cuando grabamos la escena que estoy tirado en el piso y vos arrodillada al lado mío, me pisaste todo el tiempo la mano”.

“Jajaja ¡Ya extrañaba tu maldad! Qué bien te queda Twitter. ¡Y yo haciéndote quedar como buen compañero! Hablemos de mis rodillas, ya que se te ocurrió morirte en un piso lleno piedras”, le contestó Leiva, que más adelante escribió: “¿Vale llorar viendo una escena que hiciste vos con los compas más lindos del mundo mundial? Sí vale. Lloré y mucho. Gina ya empiezo a despedirte”.

¿Gonzalo Heredia se va de la novela?

En diálogo con el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El trece, el actor se refirió a la posibilidad de que su personaje volviera a la novela que se encuentra al aire desde septiembre de 2021. En las ficciones argentinas es poco común que el protagonista principal muera, por eso la reacción negativa del público que suele estar acostumbrado al fallecimiento de los antagonistas. "¿Por qué no matan al cura? (Esteban Lamothe) ¿No leen los comentarios? Nadie simpatiza con el personaje. Ah no, déjenlo vivo así tenemos de quién reírnos", fue uno de los comentarios en Twitter.

Cecilia Hernández, cronista del programa, le consultó sorprendida a Heredia si en realidad su personaje había muerto. "Cómo puede ser, siempre muere el antagonista", expresó la movilera.

"Sí, pero ya es así, ¿no? O piensan que voy a revivir", respondió el actor y agregó: "No sé si spoilearte o no. No sé qué decirte". La muerte de su personaje sucedió mientras en la parroquia La Peñaloza, allí el cura Lorenzo (Lamothe) estaba a punto de celebrar el casamiento de Sebastián (Luciano Cáceres) y Rita (Lali González) mientras que Lautaro (Nicolás García Hume) tenía varios motivos para que impedir esa unión.