Ángel de Brito se sacó y explotó contra La Negra Vernaci: "Cerebro quemado"

El conductor de televisión apuntó contra la estrella de la radio. Ángel de Brito reaccionó ante las declaraciones de "La Negra" Vernaci.

Ángel de Brito volvió a arremeter contra Elizabeth "La Negra" Vernaci y esta guerra pareciera no tener fin. El periodista se molestó por las declaraciones de la premiada locutora sobre el hostigamiento de la prensa hacia las celebridades y así estalló la pelea.

"Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros. Ja, ja, ja. La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?", soltó De Brito ante los dichos de Vernaci en el ciclo Sobredosis de TV.

Elizabeth reaccionó ante esas declaraciones y las de Baby Etchecopar, quien se enojó con ella por un informe de SDTV, y enunció: "Se unieron los enanos", a modo sarcástico, en diálogo con Intrusos. "Atrasa Valeria Mazza. ¿A quién maltrató hoy en la radio? Cerebro quemado, humor de los 80", despotricó De Brito en Twitter.

Fuerte discusión de Yanina Latorre y "La Negra" Vernaci en LAM

Vernaci estuvo en un móvil de LAM desde el cumpleaños de Marley y en ese cruce protagonizó un picante cruce con Yanina Latorre.

Yanina Latorre: "¡Ay, no te hagas la buena ahora que me estuviste dando lindo y parejo!".

La Negra Vernaci: "Conmigo no, eh. Conmigo no...".

Yanina Latorre: "Ya me tenés podrida. Después te hacés la amiga".

Ángel de Brito: "No se peleen".

La Negra Vernaci: "Yo no soy tu amiga, Yanina".

Yanina Latorre: "Yo tampoco, pero te hacés la simpática".

La Negra Vernaci: "No, no, pero que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga. Está todo más que bien".

Yanina Latorre: "Y no, pero después me hablás por WhatsApp".

La Negra Vernaci: "Y yo no te doy, le doy a todos en general cuando se ensañan con alguien que no se puede... si querés hablamos de eso, pero no es la idea porque estamos hablando de un cumpleaños (de Marley)".

Yanina Latorre: "Ya sé, ya sé..., no te hablo de eso. Te hablo del año pasado también".

La Negra Vernaci: "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Una no puede hacerse la picante todo el santo día".

Yanina Latorre: "Y vos también te querés hacer la picante todo el tiempo...".

Ángel de Brito: "Bueno, no peleen, chicas".

La Negra Vernaci: "Picante tengo la argolla. ¡Terminala, boluda! ¡Qué pesada! Yo tengo la mejor onda. Le tirás una buena y te viene ñi ñi ñi ñi. Ay, Dios. Qué difícil que es".