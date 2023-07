Ángel de Brito se hartó y apuntó contra Telefe por lo que hicieron con Wanda Nara: "Mintiendo"

El periodista se enojó con el ciclo de Verónica Lozano. Ángel de Brito se indignó en las redes por una actitud de Telefe con Wanda Nara.

Ángel de Brito se mostró enojado en sus redes sociales debido a una decisión de Telefe respecto a Wanda Nara. El conductor de televisión lapidó al ciclo de Verónica Lozano debido a un graph engañoso sobre el presente de la celebridad de redes.

Wanda Nara habló con Vero Lozano en su programa de Telefe y, a pesar de que la entrevista fue grabada con anterioridad a su problema de salud, la producción de Telefe decidió dar a entender que era en vivo. El presentador de LAM se indignó por lo que vio y explotó en su cuenta de Twitter.

"¿Siguen mintiendo?", soltó De Brito ante el graph que rezaba "Wanda habla por primera vez". Por supuesto que Nara no se refirió a su situación de salud en el reportaje porque fue antes de su internación, pero sí lo hizo en su cuenta de Instagram con un extenso texto que llevó claridad a su público.

El descargo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su relato la madre de los hijos de Maxi López y Mauro Icardi. Y continuó: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero".

La modelo habló sobre los dichos de Jorge Lanata en referencia a su salud, cuando ella aún no se había pronunciado al respecto. "Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", cerró la exparticipante de Bailando por un sueño y luego agradeció a su familia y amigos por el apoyo que la brindan en este momento.