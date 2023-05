Ángel De Brito se fue al pasto y le dijo de todo a una figura de Gran Hermano: "Te vas a morir de hambre"

Ángel De Brito fue contundente en sus redes sociales y cargó contra una exparticipante de Gran Hermano. El polémico posteo del conductor de LAM.

El conductor de LAM lanzó comentarios contundentes contra una ex Gran Hermano

Ángel De Brito se peleó con una de las participantes que estuvo en la edición 2022/23 de Gran Hermano, quien lo había picanteado en sus redes sociales. Por tal motivo, el conductor de LAM subió una historia de Instagram retrucándole con una polémica frase que despertó todo tipo de reacciones.

Un error de tipeo desencadenó la pelea menos pensada entre Ángel De Brito y María Laura "Cata" Álvarez de Gran Hermano. La exparticipante oriunda de Catamarca realizó una publicación en sus redes sociales y en vez de escribir la palabra "outfit" escribió "outfil".

El tenso ida y vuelta entre De Brito y "Cata" de Gran Hermano

Horas más tarde modificó este error pero al mismo tiempo chicaneó a De Brito, con quien no tiene una muy buena relación. "Ya lo corregí para que el chichón de asfalto deje de criticarme. Está bueno el apodo ¿no? Así nos reímos un rato y no soy aburrida. Dos besitos porque tres es mucha plata", lanzó. Esta tensión partió desde que el conductor de América TV haya dicho que "Cata" es aburrida.

Lejos de esquivarla, el periodista de espectáculos compartió la historia de la catamarqueña en su cuenta oficial de Instagram y dejó un comentario letal. "Como humorista te vas a morir de hambre", le respondió de manera contundente, dejando entrever que no se llevan para nada bien.

Se pudrió todo entre De Brito y Tinelli por el Bailando: "Difícil sos vos"

Desde su llegada a América TV, Marcelo Tinelli se encuentra en plena cocción de una nueva edición del Bailando 2023, su clásico reality de baile que se anexa a Showmatch. Pero uno de los jurados convocados, el polémico Ángel de Brito, no habría cerrado todavía su acuerdo para integrarse al equipo, motivo que lo llevó a tener un fuertísimo cruce al aire con "El Cabezón".

Yanina Latorre dialogó con Marcelo Tinelli en su programa de radio y le preguntó por la puja que mantiene con De Brito para sumarlo al reality como el cuarto jurado (ya están confirmados el periodista Marcelo Polino, la actriz y vedette Moria Casán y la modelo Carolina "Pampita" Ardohain). "¿Ángel de Brito, finalmente te aceptó, arreglaron el contrato?", indagó Latorre con su lengua filosa, acorralando a Tinelli.

"Qué no se haga el difícil, Ángel. Él ya está. Yo lo amo, pero se hace el difícil", sentenció el actual gerente de programación de América TV, lanzando un "palazo" contra De Brito, presente en el intercambio. Sin poder contenerse, el periodista de chimentos le hizo una fuerte contestación: "Tiene tres jurados confirmados. No es que me haga el difícil. ¿Difícil? Difícil sos vos Marcelo".

Por último, De Brito se refirió a su contrato aún no cerrado y disparó: "Hasta acá estamos lejos. Una condición me falta conseguir". Hasta el momento se confirmó que los exparticipantes de Gran Hermano Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago participarán en el reality de baile.