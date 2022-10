Ángel de Brito se burló de Tomás Holder en vivo: "Tampoco lo sos"

Ángel de Brito protagonizó una picante burla contra Tomás Holder luego de quedar eliminado de Gran Hermano. El fuerte comentario del conductor en América TV.

Ángel de Brito no tuvo piedad con Tomás Holder. En una entrevista que tuvo lugar el pasado martes por la noche por LAM (América TV) el conductor se burló y dejó en ridículo al participante de Gran Hermano pocas horas después de que quedara eliminado del reality.

Luego de una extensa charla en la que Holder intentó ser autocrítico por el personaje que dijo que montó a lo largo del programa de Telefe, el presentador especializado en farándula le consultó: "Termina Gran Hermano. Ponele que entres, no entres, no importa... ¿qué te gustaría hacer en el medio? ¿O volvés al anonimato? Te quedás sólo en el Instagram o TikTok".

"Ah, me mataste", respondió rápidamente el influencer. Sin embargo, segundos después se mostró molesto por la consulta del animador y le preguntó: "¿Cómo en el anonimato?". De Brito reaccionó y lo cruzó con un picante mensaje: "Bueno, digo... antes eras desconocido. Tampoco sos Tinelli...".

Ángel de Brito se burla de Tomás Holder en LAM, por América TV.

Holder intentó defenderse y señaló: "No, creo que si me toca un lugar o vuelvo... no me creo Tinelli ni mucho menos. No sé, no estoy pensando en entrar ahora a la casa. Sí me gustan los medios...".

Qué quiere hacer Tomás Holder tras su salida de Gran Hermano

Ángel de Brito también le preguntó a Tomás Holder sobre qué le gustaría hacer con el reconocimiento que actualmente tiene gracias a su participación de Gran Hermano. "Con esta fama que tenés, ¿qué te gustaría hacer?", indagó.

En principio, Holder fue autocrítico a la hora de referirse a su participación en GH: "Me gustaría que la gente que ahora me ve mal y no tuvo la oportunidad de conocerme, que era un juego y que entraba a divertirme. Era la primera vez en una casa como esta. Me reí muchísimo y la pasé bien. No maté ni le robé a nadie. De los errores se aprende y hoy en día estoy acá. Cuando tuve que pedir disculpas, las pedí".

Luego, el influencer rosarino indicó que a futuro le "gustaría mucho laburar en los medios, me gusta lo que hago, me gusta viajar mucho con lo que hago". Y explicó que tampoco descarta "ser presencia en diferentes eventos". "Me gusta eso...", concluyó.

La relación de Tomás Holder con su mamá Gisela

Luego de quedar eliminado, Tomás Holder habló sobre su vínculo con su madre, quien lo crió como madre soltera durante años. "Tu vieja habló cosas tuyas a nivel humano que son hermosas, que sos muy cariñoso, un gran hijo y que hablan todo el tiempo. Con tu mamá sos muy compinche y con tu papá tenés una relación distante. ¿Qué creés que le pasa a tu viejo? ¿Estará contento o enojado?", le preguntó Santiago del Moro, conductor del programa de Telefe.

"La verdad que no lo sé, tuve a dos papás que me tuvieron de chicos. Uno no aprende cómo ser padre, lo va viendo a medida de que pasan los años. Me hubiese gustado que fuera diferente la familia, pero bueno...", respondió el influencer. Por su parte, su madre reveló que sufrió un ACV y un problema cardíaco durante la pandemia y que su hijo la cuidó en todo momento. "Cuando vi a mi vieja internada, me partió. Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que la amaba y que no me faltara nunca", contó Holder, con lágrimas en los ojos.