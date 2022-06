Ángel de Brito se burló de Catalina Dlugi en vivo: "No se hace"

La destacada periodista de espectáculos Catalina Dlugi fue invitada a LAM y tuvo que soportar las picantes burlas de Ángel de Brito y sus "angelitas".

Catalina Dlugi es una de las periodistas de espectáculos más conocidas de Argentina, debido a su larga carrera como presentadora de los estrenos de cine en El Trece. Y durante una invitación especial a LAM (América TV) fue sujeto de picantes burlas que le hicieron Ángel de Brito y sus "angelitas".

El cruce se inició cuando Ángel anunció que Pía Shaw y Andrea Taboada tenían un "datazo" sobre Catalina Dlugi, invitada al ciclo de noticias sobre farándula. "Hoy se terminó un mito que había hace 20 años, más o menos, cuando todos trabajábamos en la calle y nos cruzábamos con Catalina. Aquella persona que le decía -y estoy hablando del queridísimo Sandro, con el que ella ha tenido un problema gravísimo- 'Cata', se armaba un escándalo", anunció Shaw.

"¿Te peleaste con Sandro?", preguntó Ángel de Brito a la periodista, incitándola a esclarecer la información. "No me pelee. Lo corregí. Que no se hace", explicó Catalina mientras, a lo lejos, se escuchó un incriminador "adelante de todos". Acto seguido, la crítica de cine reveló: "No me gusta que me digan Cata, pero con la pandemia dije 'hagan lo que quieran, digan lo que quieran'".

El ataque de las angelitas a Catalina Dlugi

Filosas, las "angelitas" vitorearon a Dlugi con un atronador: "¡Cata!, ¡Cata!". Aunque hizo señas de desinterés, Ángel de Brito siguió pinchando a Catalina Dlugi: "Cata, Catalina, Coti, ¿cualquier cosa te decimos?". Tajante, la periodista señaló con el dedo índice al conductor y soltó un firme: "No". La tensión entre la risa de Ángel y la mirada penetrante de su invitada fue quebrada por un comentario de Andrea Taboada, quien aportó: "Estábamos bajo amenaza. Nos decían 'no le vayas a decir nunca'".

"Al principio me ponía loca. No me gustaba, me caía mal y me ligaba muchos retos de Coco Fernández, porque yo corregía a la gente al aire. Era horrible", manifestó Catalina antes de que Ángel de Brito diese su golpe final llamándola "Cata querida". Para cerrar, la invitada no renegó de su carácter "duro" y reveló que es de Escorpio, un signo de "personas leales".

En 2020, El Destape entrevistó a Catalina Dlugi y la periodista habló sobre su trabajo como presentadora de estrenos en el canal del Grupo Clarín: "En El Trece me daban solo tres minutos para decir los estrenos, sin importar si tenía diez películas o dos. Yo siempre quise hablar del cine argentino y el independiente, no solo los grandes tanques. Es muy importante apoyar lo no-mainstream. Así que, con mis injustos tres minutos tuve que sacar a relucir mi poder de síntesis haciendo críticas no tradicionales y dándole espacio a todas las historias. Soy como los políticos, tengo un poder de resumen increíble".