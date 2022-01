Ángel de Brito le pegó a El Trece por el rating: "No llegan a seis"

Ángel de Brito se fue enojado con El Trece y aprovechó para disparar en redes sociales contra el canal del Grupo Clarín por el rating de la señal.

La relación entre Ángel de Brito y El Trece no terminó de la mejor manera y el periodista disparó con munición gruesa en redes sociales contra el canal del Grupo Clarín. "No llegan a seis", picanteó el exconductor de Los Ángeles de la Mañana, que tuvo un final abrupto en la pantalla de El Trece. Mientras tanto, la llegada de De Brito a Telefe se frenó y el canal de las pelotitas analiza cómo reacomodar su grilla.

Con seis temporadas al aire, Los Ángeles de la Mañana se ganó un lugar en la pantalla de El Trece y también en muchos hogares argentinos. Por eso, el final sorpresivo y abrupto del programa de espectáculos generó un fuerte impacto en la grilla del canal del Grupo Clarín, que mientras aguarda por el comienzo de Socios del Espectáculo -conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich-, debió reacomodar su programación. Por un lado estiró un poco el horario de Nosotros a la mañana y por otro le sumó El Zorro. Si bien los números acompañan, LAM marcaba mejores cifras.

"Dejemos de agrandar a LAM y a De Brito, le iba bien pero no hacia 15 puntos, hacia 6. El Trece no le va a costar mucho reemplazarlo", opinó una persona en Twitter, bajándole el precio al programa de espectáculos. Usuario activo de redes sociales, Ángel de Brito lo leyó, no lo dejó pasar y le tiró un palito por el rating al canal del que supo ser una de las grandes figuras: "No llegan a seis en ningún horario". "Ni a la mañana ni a la tarde", agregó muy picante el periodista.

Para cerrar, el ex LAM dejó una fuerte reflexión ante su hater: "Subestimar es fácil. Ganar no". De esta forma, De Brito dejó en claro que la relación con El Trece lejos quedó de ser buena, pese a las seis buenas temporadas que tuvo en Los Ángeles de la Mañana y su paso por otros productos del canal, como Showmatch.

En qué canal va a trabajar Ángel de Brito en la Argentina: el futuro laboral tras su salida de El Trece

Luego de la sorpresiva y abrupta salida de El Trece con LAM, Ángel de Brito negocia su paso a Telefe, competencia del canal perteneciente a Grupo Clarín. Aun así, y según trascendió en las últimas semanas, las negociaciones están detenidas. Por lo tanto, todavía no hay nada resuelto.

Por otro lado, y en cuanto a las preguntas que le hicieron en su cuenta de Instagram, un internauta le preguntó: "¿Te gustaría participar de un reality?". De manera sorpresiva, De Brito confirmó: "Lo haré este año". Además, en otra de las publicaciones el exitoso conductor especializado en chimentos y farándula explicó que tiene pensado conducir un programa con Carolina "Pampita" Ardohain y que pretende tener un proyecto en común con Laurita Fernández.