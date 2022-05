Ángel de Brito lapidó a Jey Mammón con un dato misterioso: "Hace todo bien menos algo"

El conductor de LAM dio a conocer un conflicto con su colega de Telefe. Ángel de Brito se expresó en sus redes sociales sobre su parecer ante el trabajo de Jey Mammón en La Peña de Morfi.

Ángel de Brito expuso un conflicto con Jey Mammón a través de una de sus historias de Instagram y dejó expectantes a sus seguidores. El conductor de LAM dio a conocer su opinión a sobre la manera de llevar adelante programas de televisión del humorista y reveló un inesperado dato.

De Brito se encontraba en medio de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores cuando fue consultado por su opinión ante la conducción de Jey Mammón en La Peña de Morfi, cuyo estreno de temporada se dio el domingo 1 de mayo. "No lo vi. Pero no necesito. Jey es un artista fabuloso y hace todo bien", contestó el periodista. Acto seguido, agregó: "Menos algo que no voy a revelar acá".

El presentador de América TV dejó entrever de esa manera que Jey Mammón habría tenido algunas actitudes que lo molestaron en el pasado. El comediante, por su parte, aún no se ha manifestado acerca de la acusación que recibió en el posteo de De Brito, por lo que no se conocen más detalles de esta pelea de conductores.

Historia de Instagram de Ángel de Brito.

El emotivo discurso de Jey Mammón en La Peña de Morfi

"Bienvenidas y bienvenidos a La Peña de Morfi. Me gustaría arrancar diciendo unas pequeñas palabras. La verdad que yo pienso en algo que es importante para mí", comenzó su descargo el artista en la apertura del programa. Y añadió: "Quiero ser egoísta por un segundo y pensar que hace 10 años exactos que yo estaba empezando en La Pelu de Telefe y diez años después me vuelven a encontrar en el mismo lugar", en alusión a su participación en el ciclo que Flor de la V llevó adelante en el canal de las pelotas durante dos años.

Mammón aseguró que va a tener su propio programa en Telefe, que se llamará El Show de Jey Mammón, según citó Exitoína. Y agregó: "Yo no creo en las casualidades soy más de las causalidades. El año pasado abrí el piano después de mucho tiempo porque desde muy chico tenía el piano cerrado. Siempre aburró con una anécdota, pero para mí es una identidad, el piano es parte de mi vida". Finalmente, Mammón le dedicó unas palabras a la memoria de Gerardo Rozín: "Me abrió las puertas del piano para hacer la séptima temporada de La Peña de Morfi. Estoy muy agradecido a Telefe y quiero honrarte, Gerardo haciendo tu peña".