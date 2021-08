Ángel de Brito habló de la posibilidad de incursionar en la política

Ángel de Brito fue consultado en redes sociales qué haría si un partido político le ofreciera ser candidato y el conductor de LAM dio una respuesta contundente.

Ángel de Brito reveló cuáles son sus intenciones ante la posibilidad de que un espacio político le ofrezca una candidatura para un cargo público. En plena campaña por las elecciones 2021, el conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió la inquietud de un seguidor que quiso saber si cuál sería su respuesta si le ofrecieran ser candidato a diputado de la Nación.

Desde hace tiempo, distintas agrupaciones políticas buscan votos y mayor visibilidad en famosos que nunca estuvieron cerca de la política, como los casos recientes de Hernán Piquín, que se postuló como concejal en Pilar, Cinthia Fernández, precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, y Morena Rial, que dejó bien en claro que desea involucrarse en la política. Si bien no es algo nuevo, en el último tiempo las candidaturas de celebridades crecieron ante el descreimiento de cierto sector de la sociedad de la clase política.

En ese sentido, un usuario de Twitter quiso saber si Ángel de Brito aceptaría un ofrecimiento para un cargo en el Estado, siendo que el periodista se mostró a favor en reiteradas oportunidades de que los famosos desembarquen en la política. La respuesta del conductor de Los Ángeles de la Mañana fue sencilla pero también contundente: "Nunca". Vale recordar que hace unos días Ángel de Brito contó que le interesaba la política, aunque "cada vez menos". "Trato de estar informado porque me gusta y porque quiero estar al tanto", había asegurado.

Los amigos kirchneristas de De Brito

Hace solo unos días, Ángel de Brito reveló en El Espectador (CNN Radio) que suele tener muchas discusiones con sus amigos porque "son todos kirchneristas". "Cada vez que discutimos nos empezamos a revolear cosas. En serio, mis amigos son todos peronistas y/o kirchneristas, así que es muy divertido el debate siempre", contó el presentador, uno de los más importantes de El Trece, dando a entender cuáles eran sus ideales, aunque tampoco quedaban muchas dudas al respecto.

En la misma tónica, de Brito aseguró que no le interesaba el periodismo político ya que lo aburría: "Tuve la posibilidad pero no me interesó ir por esa rama". "Si me decís conducir un noticiero... ¡Me encanta! Un Intratables lo podría hacer perfectamente porque es un LAM con políticos. No me divierte porque hay muchos intereses detrás de este programa y no estoy dispuesto a transar", cerró el conductor sus opiniones respecto a la política, la TV y el periodismo.