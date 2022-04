Ángel de Brito expuso un chat de Nazarena Vélez en el que lapidó a Yanina Latorre

Mientras enfrenta un fuerte escándalo mediático, Yanina Latorre fue destrozada por Nazarena Vélez: los motivos.

Nazarena Vélez explotó contra Yanina Latorre: "Me parece una pelotuda".

Nazarena Vélez enfrentó a Yanina Latorre por las críticas que hizo sobre su hija, Bárbara “Barbie” Vélez, algunos años atrás. Esta no es la primera vez que Latorre agrede a figuras de la farándula. De hecho, en este momento está atravesando una fuerte polémica con la abogada Ana Rosenfeld, quien trabaja con ella como panelista en LAM.

En medio de toda esta nueva polémica, la esposa de Diego Latorre se enfrentó con Nazarena por haber criticado a “Barbie”. Ángel de Brito compartió capturas de pantalla que le llegaron de una conversación privada que Vélez tuvo al respecto con una de sus seguidoras. En respuesta, la modelo dijo que Yanina es “una pelotuda” pero que, a pesar de todo, no le guarda ningún rencor a hoy en día.

“Hola Naza. ¿Viste el video que te mandé de Yanina Latorre hablando mal de ‘Barbie’? Es de hace unos años”, le escribió esta usuaria a través de un mensaje privado de Instagram. “Lo vi. La verdad que me parece una pelotuda teniendo una hija. Pero ya pasó, hoy tengo una relación muy linda. El clima en LAM es muy lindo”, respondió Nazarena. La internauta, que más tarde compartió este chat con De Brito, cerró la charla con un: “Jajaja, no pensé que me ibas a responder. Te amo”.

De Brito compartió estas capturas de pantalla en su cuenta de Twitter y escribió: “Ok”. Entre los comentarios, varios seguidores del programa opinaron que es muy poco respetuosa la manera en la que se tratan entre todas las panelistas de LAM, especialmente Latorre. “Siempre tranqui las angelitas”, “A Yanina no la quiere nadie, parece que necesita un psiquiatra”, “Son todas unas bichas con dos caras” y “Son hartantes, necesitan terapia grupal” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. Hasta ahora, ni Yanina ni Nazarena hablaron sobre el tema.

Se trata de una entrevista que le habían hecho a Yanina en Este es el Show en 2016 preguntándole a Yanina qué pensaba sobre las denuncias de violencia de género "Barbarita" Vélez hacia Fede Bal, su pareja de aquel entonces. "Twitter no es un lugar en donde tenés que defender a tu hija si ves que le pegaron. Yo creo que había violencia pero de los dos lados y que un vínculo de violencia no lo hace a él un golpeador. Pero yo creo que habría que proteger un poco más a 'Barbarita'. Venía siendo una actriz cuidada y quedó expuesta. No está bueno verla golpeada y con los ojos llorando", había opinado la panelista.

La pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld en LAM

Durante las emisiones más recientes de LAM, Latorre y Rosenfeld protagonizaron una fuerte pelea frente a las cámaras. Todo comenzó cuando las angelitas le recriminaron a Yanina que nunca las dejaba hablar y que se la pasaba hablando sola todo el programa. “Somos seis personas acá, así que por lo menos, dejanos meter un bocadillo a cada una. A mí, la gente me escribe y me dice 'por favor, queremos escuchar a Yanina, porque nos gusta, pero también queremos escuchar al resto'”, le reclamó Ana.

Como contraataque, Latorre la amenazó con exponer temas personales en relación a su profesión de abogada, como algunas denuncias que tiene por parte de sus exclientas que la denunciaron por estafas, y cerró la pelea con una contundente amenaza: “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer. ¿Sabés la gente las cosas que me dice de vos? Si querés, hablamos de vos y te digo lo que la gente está diciendo sobre vos en las redes”.