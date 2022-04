Ángel de Brito explotó con Adrián Suar y El Trece: "¡Qué mal!"

Ángel de Brito disparó picante contra Adrián Suar y las autoridades de El Trece por una insólita medida que tomaron y lo perjudica.

Ángel de Brito explotó con Adrián Suar y El Trece por una insólita medida que tomaron las autoridades de la señal del Grupo Clarín. "¡Qué mal Suar, qué mal Codevila!", apuntó el conductor de LAM, furioso por una determinación que no le gustó nada e impactó en su trabajo desde el ciclo que desde hace unas semanas tiene en América TV.

La salida de Ángel de Brito y LAM de El Trece fue bastante complicada y súbita. Después de varios años de mantenerse como uno de los programas más importantes de la señal, antes de terminar el 2021, el conductor decidió dar por finalizado el ciclo tras una serie de infructuosas charlas entre la productora y el canal. Desde entonces, De Brito disparó en diversas oportunidades contra Socios del espectáculo y sus conductores (Rodrigo Lussich y Adrián Pallares), quienes lo reemplazaron en su horario histórico. Pero en las últimas horas, Ángel apuntó inesperadamente contra Adrián Suar.

Lo que molestó mucho al conductor fue que un cronista del ciclo se acercó a Luli Fernández para hacer una breve nota y la panelista de Socios del espectáculo se negó a contestar sus preguntas por un insólito motivo. "No nos dejan hablar con LAM", le explicó la modelo al periodista. Ante la incredulidad del cronista, Luli agregó: "Nos lo informaron de producción".

Cuando volvieron al piso, Ángel de Brito comentó indignado: "Bueno, el canal no las deja hablar. Está clarísimo, ¿no?". Además de aclarar que la nota estaba sin editar para que no hubiera dudas, el conductor exculpó a Luli Fernández, que fue angelita y trabajó mucho tiempo en América TV. "Qué mal Suar, qué mal Codevila. Me dijeron que me querían tanto, Suar me mandó un mensajito hace poco", agregó De Brito, visiblemente enojado con la decisión que tomaron desde El Trece.

Por su parte, Yanina Latorre aprovechó para dejarle un "consejo" a Luli Fernández: "La nota la das. Cuando terminás, nos llamás y decís: 'si pasan la nota, voy a tener un problema'. Y la nota no la pasamos". "La nota salió al aire, hizo quedar mal a todos y ahora le estamos pegando a (Adrián) Suar y a Coco (Fernández)", agregó Yanina, durísima con su colega, a quien calificó como una panelista "del montón".

