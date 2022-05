Ángel de Brito echó en vivo a una de sus angelitas: el motivo

Ángel de Brito sorprendió a una de sus angelitas en vivo al pedirle que se quedara fuera del estudio.

Ángel de Brito sorprendió en la emisión de LAM del pasado martes al echar en vivo a Andrea Taboada del piso del ciclo de América TV. "Puede ser tu despedida de la televisión", remarcó el conductor en medio del programa, cansado de los problemas de la panelista.

Pese al buen rendimiento que tiene LAM desde que está en El Trece y ahora en América TV, el ciclo siempre tiene momentos muy picantes entre sus integrantes. Basta recordar la prácticamente nula relación que hay entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, que se pelearon en vivo y detrás de cámara, pero mantienen la cordialidad por el bien del programa. En ese sentido, De Brito también suele quejarse abiertamente de sus angelitas en el piso y algo así sucedió en la emisión del martes pasado.

Mientras hablaban del picante cruce entre el propio programa y Ricardo Montaner, Andrea Taboada notó que desde su micrófono salía un ruido extraño que no debía sonar. "Me parece que soy yo", reconoció la angelita. La respuesta del conductor, aunque entre risas, fue durísima: "Vos tardás en darte cuenta pero yo siempre te digo la posta, Andrea, y no me querés creer". En ese momento la invitó a irse del aire y le pidió a los productores y gente de técnica que mantuvieran a la panelista "afuera un ratito".

Entonces, Taboada se levantó de su silla y se fue del estudio entre los aplausos de sus compañeras. "Se retiró. De paso me deja en paz un poquito", expresó Ángel de Brito. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió un par de minutos después, cuando la panelista volvió al estudio y se sentó en el sillón que suelen ocupar los invitados. "Quiero que me hagas un mano a mano", le propuso Taboada a De Brito.

Rápido de reflejos, el conductor replicó filoso: "¿Querés que te entreviste? Puede ser tu despedida de la televisión". "No, mejor entro y me siento en mi lugar", arrugó la panelista ante la risas de sus colegas. Pero cuando ocupó su sillón, Taboada siguió teniendo problemas con su micrófono y preguntó si estaban buscando que se fuera del programa. "Ya te hubiésemos echado hace rato...", respondió Ángel de Brito, picante.

El enojo de Ricardo Montaner con LAM

Ricardo Montaner que decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para despacharse en contra del programa de espectáculos que hizo reaccionar a sus hijos al preguntarle por una actitud suya. El artista escribió: "Ejemplo de gente tonta 'periodismo' tonto …se llama LAM o algo así. Viven en Argentina el país de Spinetta, Charly, Diego, Borges, Sábato, Sabatini, Messi, Tinelli, Susana, Mirtha, Sandro, Cerati, Mores. El enojo de Mau y Ricky con LAM en los Martín Fierro".

En LAM reaccionaron sorprendidos ante el tweet de Ricardo Montaner que no suele manifestarse con tanto enojo, pero con ironía chicanearon al artista diciéndole que su actitud no condice con la fe que profesa, lo que seguramente molestará al intérprete de Me Va a Extrañar.