Ángel de Brito defendió a Mica Viciconte y apuntó contra Ariel Rodríguez Palacios: "Apático"

El periodista fue muy crítico del cocinero por una actitud que éste tuvo con Mica Viciconte. Ángel de Brito reveló que Ariel Rodríguez Palacios no tendría buena relación con su equipo.

Ángel de Brito opinó sobre el ambiente laboral en el nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe y dio a conocer que el cocinero no tendría la mejor de las ondas con algunos de sus compañeros. El conductor de LAM se pronunció sobre un supuesto enojo que Mica Viciconte podría sentir tras actitudes del chef.

"Yo te lo digo hoy, que no investigué nada, ese elenco termina mal, porque ese cocinero es apático, por decirlo de alguna manera", comenzó su descargo De Brito en alusión a su opinión sobre Rodríguez Palacios. Y añadió: "Hace chistes que no sé si a Mica le van a caer bien”.

De Brito reveló que Rodríguez Palacios se habría quejado de la participación de Viciconte en su ciclo Ariel a la Parrilla como panelista fija. "Dijo ‘no’, no se qué, como que no quería trabajar con esa loca", agregó el periodista. por su parte, la panelista Yanina Latorre hizo una picante acotación: "Yo le hago la vida imposible. Le digo ‘Me vas a padecer'".

"Dijo ‘ja, ja, ja’, pero sabés cómo es Mica, te tira un ‘ja, ja, ja’ y al otro día te tira una sartén por la cabeza. Chiste feo. No es chiste para el primer mes de programa. El cocinero está abriendo unas puertas que no tendría que abrir", despotricó De Brito. Y concluyó: "Le está canchereando a los colegas. Cocinero, no abras puertas que después no vas a poder cerrar".

Fuerte comentario de Ángel de Brito sobre la reconciliación entre Rial y Ventura

"Esto está todo armado. Obvio que está armado por Rial. ¿Parece lógico este reencuentro así y esta amistad de repente? Dijeron 'encontrémonos y hagamos una foto, ya está'", soltó De Brito sobre la imagen que Rial compartió en su cuenta de Instagram tras encontrarse con su excompañero de Intrusos. Y añadió: "Yo les digo una cosa, esa foto está posada. Está armada esta foto".

Rial escribió sentidas palabras en el pie de foto de su publicación en alusión a sus sentimientos hacia Ventura. "Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este", lanzó.