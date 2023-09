Ángel de Brito contó lo que nadie esperaba de Camila Homs: "No es"

El conductor de TV opinó sobre Camila Homs y fue letal. Ángel de Brito se expresó a través de sus redes sociales.

Camila Homs saltó a la fama por su separación de Rodrigo De Paul y su conflicto con Tini Stoessel, cantante que fue señalada como la tercera en discordia en su momento. De esa manera, la modelo arribó en el reality show Bailando 2023 y Ángel de Brito, jurado del certamen, la criticó duramente en las redes sociales.

Bailando 2023 llegó a la pantalla chica después de meses de espera y por primera vez se emite en América TV. El show marca logrados números de rating para las mediciones que suele manejar el canal de Daniel Vila y por eso todo lo que sucede en el cico tiene repercusión mediática. Así fue que las declaraciones de De Brito contra Homs se volvieron virales.

"¿Por qué no querés a Cami Homs? Se nota mucho", preguntó un usuario anónimo en una sesión de preguntas y respuestas en las historias de Ángel. “No es que no la quiero. No le creo. Que se muestra de una manera que no es", respondió sin tapujos el periodista de espectáculos que conduce con éxito todas las noches el ciclo LAM en América TV, abocado a la actualidad de chimentos y a los conflictos del Bailando.

Cabe recordar que después de que Camila Homs y su bailarín desplegaran su coreografía en Showmatch, Ángel de Brito se mostró reacio a la misma y aseguró que no le gustó. De hecho, su puntaje fue un 3 para la ex de Rodrigo de Paul.

Ángel de Brito sobre la salida de Andrea Taboada de LAM

El periodista fue señalado en redes sociales por haber echado a Taboada después de años de ser panelista en LAM y por ese motivo explicó en una de sus historias cómo fue la situación. "Lo que dije antes. Hice un cambio de panel como todos los años. En este caso, se habló con mucho tiempo y me aseguré que tenga trabajo en el canal", comentó ante una consulta al respecto.

Yanina Latorre fue acusada de haber tenido que ver con la salida de Taboada de LAM y también se defendió en sus redes. "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", escribió. Asimismo, De Brito la defendió: "Yanina es la mejor panelista. Pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia".