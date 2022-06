Ángel de Brito confirmó un importante cambio en El hotel de los famosos

Ángel de Brito contó en LAM que habrá importantes cambios en El hotel de los famosos de cara a los últimos capítulos del reality.

Ángel de Brito sorprendió al revelar que habrá importantes cambios en El hotel de los famosos por quejas que recibieron en la producción del exitoso reality de El Trece. "Muchos participantes llamaron llorando y quejándose", aseguró el conductor de LAM al tiempo que tiró la bomba de las modificaciones que habrá en las próximas semanas.

Con escándalos, peleas, romances, historias particulares y los más diversos personajes, El hotel de los famosos logró convertirse en uno de los productos más exitosos del año para El Trece, que venía de una decepción detrás de otra en su programación. A esto se le sumaron las redes sociales, donde ciertas cuestiones y actitudes de algunos participantes no gustan nada. Vale recordar todo lo que sucedió con los ataques de pánico que sufrió Locho Loccisano y que motivaron fuertes campañas virtuales de cancelación contra otros integrantes del reality.

En ese sentido, Ángel de Brito reveló que hay mucho disgusto entre los participantes del reality, que sienten que en la edición final de cada emisión se ven "perjudicados". "Hay algo que me vienen contando hace rato, y es que va a haber un giro en el programa porque van a reeditar algunas cosas, de los capítulos que vienen, porque muchos participantes llamaron llorando y quejándose", explicó el conductor de LAM.

Esto quiere decir que habrá retoques en la edición de los capítulos que restan hasta el final de la competencia -las grabaciones terminaron y ya hay un ganador, aunque por contrato ningún participante puede decir quién triunfó-. La producción suavizará lo que sale a la luz para no "perjudicar" a aquellos que se quejaron y sienten que queda como "los malos". "O sea los que eran buenos, no van a ser tan buenos", agregó De Brito.

Molesta, Yanina Latorre lo interrumpió: "¡Pará! En la edición, decir las cosas que dijeron al aire y que nosotros vimos. Las dijeron. Los pueden recortar, pero no es que de un personaje bueno creas uno malo ¿Ahora van a decir que a Locho le inventaron otra cosa?". Lo cierto es que en El hotel de los famosos tomaron nota de lo que la edición genera en las redes sociales y buscarán apaciguar un poco los ánimos de todos.

El romántico gesto de Alex Caniggia para el cumpleaños de Melody Luz

En uno de los episodios anteriores, Melody cumplió años y Caniggia la sorprendió con algo que nunca había hecho antes: escribirle una carta de amor. "Soy cero romántico pero bueno, lo voy a hacer porque la amo", señaló el influencer.

Y procedió a escribirle una carta que decía: "Feliz cumple amore mío, te deseo lo mejor para este día tan especial y para el resto de tu vida. Desde el primer día que me invitaste a la suite sentí algo único y especial, me cautivaste y me enamoraste. Lo que más quiero es que este día sea el primero cumpleaños de muchos más que festejemos juntos. Te amo".