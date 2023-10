Ángel de Brito acorraló a Camila Homs con una pregunta al hueso: "¿Te arrepentís?"

Ángel de Brito y Camila Homs protagonizaron un fuerte enfrentamiento en vivo en el Bailando 2023.

Ángel de Brito es un reconocido periodista y presentador de televisión, más conocido por ser el conductor de LAM (América TV), que actualmente se desempeña como jurado en el Bailando 2023 (América TV). En la emisión del jueves 5 de octubre, protagonizó un tenso momento con Camila Homs, quien participa del certamen de baile, al hacerle una picante pregunta sobre su separación de Rodrigo de Paul. Lejos de esquivarla, la modelo le respondió y se desató un fuerte ida y vuelta al aire.

Todo comenzó cuando el conductor le comentó: "Dijiste que a tu mamá no le gustan los infieles...". "No, a mí tampoco", respondió la modelo, dando la pista de que se refería a su separación del padre de sus hijos. "¿Te pasó?", indagó De Brito. "Sí, me pasó", respondió Homs. "¿Muchas veces?", insistió. "Bastante", contestó Camila, tajante. Cuando el periodista le preguntó si se refería a la última, Camila no aguantó más la situación y lo frenó en seco.

"En una de mis últimas relaciones. ¿Te puedo decir algo igual?", lo frenó Homs. Y continuó: "El otro día vi que hiciste un preguntas y respuestas, porque me etiquetó mucha gente, y te preguntaron qué no me creías y vos dijiste que nada. Después, dijiste que me mostraba de una manera que yo no era. Me parece que te confundiste, ¿o me conocés para decir eso?".

En respuesta, De Brito la acusó de fingir ser algo que no es: "No, no me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, con la que le hacía cuernitos a Tini (Stoessel) o con la que le mandaba mensajitos a Tini. Veo como una dicotomía". "Bueno, capaz si estás en mi lugar, hubieras hecho lo mismo", le contestó Homs, con firmeza.

Ante esto, el conductor insistió en los agresivos mensajes que le envió a la artista cuando se enteró que estaba en pareja con De Paul. "Es probable. O sea, ¿estás contenta de los mensajes que le mandaste a Tini? Porque eran fuertes, yo los vi", le comentó Ángel. Homs asintió y explicó que no está contenta con cómo actuó y que "en la vida uno se arrepiente de cosas, pero hay momentos de mucha intensidad y de mucha impotencia, más cuando hay hijos de por medio".

La situación escaló aún más cuando Ángel disparó: "Si hablamos como adultos, me parece bien que si tu marido te engañó con Tini...". "No, mi marido no era. No tengo marido. No me casé", respondió Camila, visiblemente molesta. "Bueno, Rodrigo, tu pareja, el papá de tus hijos. Entiendo que te enojes. Pero no me cierra que cuando te preguntamos seas evasiva", insistió el conductor. Ante esto, Camila le recordó que tiene un bozal legal que no le permite dar declaraciones públicas. Por último, De Brito le preguntó: "¿Te arrepentís de haberla insultado a Tini?". "No sé. No voy a responder eso", cerró Homs.

La madre de Camila Homs reveló si Rodrigo de Paul le fue infiel: "No estoy mintiendo"

Mientras Camila Homs dio a entender que el futbolista le fue infiel con Tini mientras estaban juntos, De Paul aseguró que esto no fue así y que su relación con la cantante comenzó cuando ya estaba separado. Cuando Liliana, la madre de la modelo, fue interrogada al respecto por De Brito, soltó una llamativa declaración.

"Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, ya que dijo que no sabe mentir, el motivo de la separación de tu hija...", indagó el conductor. Sin dar demasiada información, la mujer respondió: "Cosas personales de ellos, yo ni idea. No estoy mintiendo, a Cami no le gusta mucho hablar, es una chica bastante callada".

"¿Rodrigo le fue infiel?", le preguntó el periodista. Sin embargo, Liliana evitó dar respuestas concretas y deslizó: "Bueno… no sé, no sé. No me hagas hablar esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, de gintonic...". "Lo tomo con un sí", cerró Ángel.