Andy Kusnetzoff se calentó con un participante de PH Podemos Hablar: "Pará"

Andy Kusnetzoff cruzó a un participante de PH Podemos Hablar en plena transmisión de Telefe. El tenso momento que se vivió en el programa.

Andy Kusnetzoff protagonizó una particular situación en PH, Podemos Hablar, programa que conduce todos los sábados por la pantalla de Telefe. El conductor de radio y televisión fue sorprendido por Markito Navaja, uno de los invitados del ciclo televisivo que hizo algo que no le gustó en absoluto al animador.

Todo sucedió luego del tradicional momento en el que los invitados e invitadas suelen hablar sobre sus experiencias de vida. Markito, peluquero e influencer que se volvió reconocido por su amistad con Coscu, le propuso a Andy cortarle el pelo en el programa de TV. El presentador aceptó, aunque luego se mostró un poco incómodo.

"¿Cortás bien o no?", le preguntó Kusnetzoff. "No sé...", le respondió el joven. Y el cantante Luciano Pereyra intervino para asegurar: "Sí, sí..., no te hagas el humilde. Dale que cortás bien". El peluquero se acercó y le comentó al animador que la silla le quedaba alta para cortarle. "Pero boludo, no empieces con las excusas. Yo voy a tu peluquería y te queda alta. ¿Qué hacés?". "Y bajo la silla", le respondió el influencer.

"Estoy dejando todo por Markito Navaja. Él se vendió como peluquero y como el orto...", agregó el presentador de PH. Finalmente, Markito le comenzó a cortar las puntas del pelo. Sin embargo, Andy lo frenó en seco y le marcó: "Pará, pará, pará, estás muy entusiasmado". "A mí me dijeron que corte y yo corté", le aclaró el joven.

Markito Navaja le cortó el pelo a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar.

Para evitar que Markito le siguiera cortando el pelo, Kusnetzoff se levantó de la silla y tomó las tijeras para dirigirse a donde estaba Luciano Pereyra, a quien también le cortaron un poco el pelo. En dicho marco, el influencer le dio algunos consejos para poder quitarle volumen al look del reconocido cantante.

Quiénes fueron los invitados de PH Podemos Hablar del sábado 20 de agosto

Luciano Pereyra, Pablo Alarcón, Victoria Onetto, Mica Vázquez y Markito Navaja fueron los invitados del programa de PH, Podemos Hablar, que se emitió el sábado 20 de agosto por Telefe. Tal y como sucede siempre, la dinámica del ciclo se basa en una extensa primera parte en la que los invitados se paran en un semicírculo frente a Kusnetzoff y pasan al frente por las diferentes consignas que el conductor enuncia. De esa manera, el periodista llega a conocer momentos específicos que las personalidades del espectáculo cuentan detalladamente en esa sección de su programa.