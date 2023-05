Andy Kusnetzoff apuró a Telefe y puso en duda su vuelta a la TV: "No quiero"

Andy Kusnetzoff fue interceptado por el móvil de un programa de espectáculos y dijo qué va a pasar con PH Podemos Hablar. El guiño a Telefe para avanzar con las negociaciones.

Andy Kusnetzoff rompió el silencio y habló de PH Podemos Hablar, el programa que se emitió por Telefe bajo su conducción hasta fines del 2022. En medio de negociaciones para su vuelta a la pantalla chica, realizó un comentario para poner en aprietos al canal y reveló que hay otros interesados en contratarlo.

"Yo creo que va a volver en algún momento; estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas", expresó Andy Kusnetzoff en diálogo con el móvil de LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV. La postura que había tomado Telefe fue la de no poner al aire el programa este año, pero frente a la posible baja de La Peña de Morfi, se reflotaron las negociaciones.

"Estamos en eso. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver, el tema es cuándo”, explicó. Cabe recordar que según el diario La Pavada, el retraso era por un tema de presupuesto, aunque Kusnetzoff prefirió no dar detalles en el móvil con LAM. "Creo que estamos en charlas, sin apuro, porque la verdad queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación, y tiene que ver con eso", sostuvo.

"No lo tengo claro, no quiero hablar al pedo porque me tengo que juntar. Quedé en juntarme porque me fui de viaje a Nueva York", reveló el conductor sobre su reciente viaje. De esta manera, todavía no se sabe cuándo regresa a la televisión y tiene posibilidades de desembarcar en otro canal si no arregla con Telefe.

El sorpresivo video de Andy Kusnetzoff alejado de Telefe: "¿No te acordás?"

Andy Kusnetzoff reapareció en sus redes sociales a través de varios videos que dan cuenta de una cobertura en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En medio de las negociaciones que cada vez lo alejan más de Telefe, el conductor se mostró junto a una reconocida figura de Hollywood que estaba protestando en las calles.

En Twitter, Andy Kusnetzoff se convirtió en tendencia por un video recorriendo Nueva York para Perros de la Calle por FM Urban Play 97.5, la radio donde trabaja. Allí se topó con la actriz y productora Susan Sarandon, quien estaba acompañando un protesta por los trabajadores. Sin embargo, el conductor le recordó otra situación.

"Hola Susan, somos de Argentina. Te di un Oscar en una limusina hace 25 años. Estaba manejando, te lo di y bajaste la ventana ¿No te acordás de mí?", le dijo. En ese momento, la actriz frenó su caminata para intentar recordar ese momento que se presume que fue cuando Andy era el notero de CQC, uno de sus primeros pasos en la televisión.

Para su mala suerte, Susan no se acordó en lo absoluto de ese momento y cambiaron de tema inmediatamente. "Soy parte de la unión de guionistas, estoy con mis hermanas y hermanos de esta unión absolutamente. Como dije, con las minorías y todos los demás. El lunes voy a estar en Albania", contó la figura de Hollywood que supo protagonizar "Thelma & Louise" y "Dead Man Walking" (con la que ganó el Oscar a Mejor actriz en 1995), entre muchas otras.