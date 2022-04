Andrea Taboada explotó contra Ángel de Brito en LAM: "No te lo voy a permitir"

Siguen las internas en LAM: Ángel de Brito y Andrea Taboada protagonizaron un fuerte cruce frente a las cámaras.

Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), protagonizó un tenso momento en su programa junto a Andrea Taboada, una de sus panelistas. Todo comenzó a raíz de una discusión entre Yanina Latorre y Estafanía Berardi, quienes vienen enfrentándose desde hace varios días. El escándalo creció tanto que culminó con De Brito acusando a Andrea de mentirosa.

Resulta que la esposa de Diego Latorre estaba presentando la información exclusiva que obtuvo sobre el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Berardi se mostró escéptica ante estos datos y, mientras su compañera hablaba en el programa, sacó su celular y publicó en Twitter: “Muy cocheado el relato”. Cuando Yanina lo vio, Andrea saltó en su defensa y se armó una discusión tan intensa que De Brito tuvo que intervenir.

“No se hagan las vivas. Vos también lo hiciste, Andrea. No te hagas la tonta”, apuntó el conductor de LAM. Ante esta fuerte acusación, la panelista le contestó con contundencia: “No, perdóname. Mientras estaba en el programa a una compañera, jamás. Nunca, jamás lo hice. Ahí no te lo voy a permitir, Ángel de Brito”.

De Brito insistió y le dijo que él la había visto con sus propios ojos publicar cosas en sus redes sociales agrediendo a sus colegas. “Andrea, no seas caradura. Yo te he visto twittear en contra de tus compañeras como ahora le están criticando a Estefanía”, sentenció. Taboada admitió haber criticado a sus compañeras en ocasiones anteriores, especialmente a Yanina, pero que jamás lo había hecho durante el programa. “Las diferencias que tuve con la señora Latorre fue de frente. Nunca agarré el Twitter mientras yo estaba discutiendo con alguien”, finalizó.

El fuerte descargo de Yanina Latorre contra Estefanía Berardi en LAM

Desde que Berardi se sumó a LAM, tuvo varias rispideces con Latorre. Una de las discusiones más fuertes se inició cuando De Brito desafió a todas las panelistas a adivinar quién sería la nueva angelita que reemplazará a Ana Rosenfeld. Latorre sacó su celular en medio del programa y, ante esto, Estefanía insinuó que estaba buscando información para adivinar.

“¿Cómo sé que Yanina no está mirando Twitter?”, soltó la panelista. Aunque lo dijo en tono de chiste, Latorre explotó y le gritó, indignada: “¡Porque no lo hago! ¡Dejá de joderme los huevos, nena! ¿Ok? Porque estoy laburando, ¡todo tiene un límite! Qué piba pesada, no puede ser. Estoy hablando con el conductor y te molesta que yo adivine. ¡Por Dios!”. Berardi no le siguió la discusión y se quedó completamente callada, con un gesto de incomodidad en su cara.

Días después, Graciela Alfano estuvo como invitada en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en donde Estefanía también trabaja como panelista, y le dio un consejo: que nunca deje que nadie le falte el respeto. “Por favor, respondele. ¡No te quedes callada! Cualquier cosa me nombrás”, le imploró la diva. "Con educación y respeto, uno puede decir las cosas. Es momento de que las mujeres no nos quedemos más calladas. La misoginia la puede ejercer otra mujer que te diga ‘callate’ o que no servís, o que te da un lugar que te pone nerviosa, que te hace sentir avergonzada. Respondele, porque lo que uno se guarda se pudre, y uno se pudre con eso", cerró.