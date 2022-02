Andrea Rincón, sobre su lucha contra la adicción a las drogas: "Tocando fondo"

Rincón apeló a su propia experiencia con el consumo para crear consciencia sobre cuán difícil es esa enfermedad.

Andrea Rincón se expresó sobre la adulteración de cocaína que ocurrió recientemente y dejó ver su angustia al respecto. La actriz luchó durante años con la adicción a las drogas y, tras internarse en rehabilitación por decisión propia, logró dejar de consumir. Desde su experiencia, Rincón habló en los medios sobre cómo afecta esa realidad a los adictos y a sus convivientes.

"Quedé sugestionada con el tema. Vamos a darle nuestras condolencias a las familias de los chicos fallecidos y fuerza a las familias de los chicos que están peleando por su vida", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Intrusos, a modo de solidaridad para con los afectados por el envenenamiento.

Rincón continuó con una reflexión sobre lo que ocurre con el consumo de drogas, más allá de la noticia de la adulteración. "Esto es algo que sucede diariamente, diariamente hay chicos que se están muriendo por esta enfermedad", enunció la actriz de Un Gallo Para Esculapio. Y cerró: "Hay que llamarlo como tal, es una enfermedad que golpea fuerte todos los días y cada vez más. Si bien esto es una tragedia hay que aprovechar para tomar consciencia".

"Esta enfermedad siempre termina tocando fondo y el fondo puede ser un hospital, un centro de rehabilitación, una clínica psiquiátrica, el cementerio o la cárcel. Si te dicen que el final es otro te mienten", agregó Rincón, a modo de concientización, tras haber sufrido las consecuencias de la cocaína en su propia vida. "Tuve una situación donde miré a los ojos a mi hermano y sus ojos gritaban, ahí dije 'hasta acá llegué'... Gritaban de amor. Yo quisiera hacer un llamado a los seres queridos que tienen amigos que están atravesando por esto. Que llamen y pidan ayuda".

Las palabras de Marina Charpentier, la mamá de Chano, ante el envenenamiento

La madre del cantante Chano se expresó sobre esta noticia en diálogo con Pablo Rossi y dejó ver su dolor. "Estoy tratando de ponerle nombre a este impacto, a esta tristeza y esta desesperanza", empezó Marina, sobre su angustia e impotencia hacia la situación. "Lo que ocurrió es algo realmente dramático porque abarca absolutamente todo, habla del consumo, de veneno, de los hijos, de una sociedad que está perdida, que no sabe para dónde ir".

"No podemos ignorar que el chico que se cría en una familia pobre, que apenas puede concurrir al colegio y que no tiene en su horizonte nada de qué agarrarse, no tiene expectativas", concluyó Charpentier.