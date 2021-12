Analía Franchín se enojó y desmintió a Yanina Latorre: "Tenía un problemón"

La panelista aseguró que las declaraciones de su colega sobre sus cirugías no son ciertas.

Analía Franchín rebatió a Yanina Latorre después de que la angelita contara intimidades sobre sus cirugías. La actual miembro de Flor de Equipo desmintió a su ex compañera a través de sus redes sociales y causó polémica.

"Me operé los ojos un viernes porque tenía un problemón y lo conté al aire. Los otros viernes, habrá sido otra", expresó Franchín, tras las declaraciones de Latorre que aseguraban que la panelista de Telefe se retocaba su rostro todos los fines de semana.

"Yo me saqué las bolsas gracias a Nequi. Te debo la vida, al final te tengo que querer. Me mandó a un médico que me dio una inyección que me las borró. Es lo mejor que hizo", lanzó la esposa de Diego Latorre en medio de una entrevista a Nequi Galotti. Y luego agregó: "Se operaba todos los viernes, tenía como una obsesión. Ella se iba de acá, la operaban y el lunes volvía. Estaba loca. ¿Sabés lo que hacía? Va, se opera en el consultorio y sigue sin anestesia. Y el lunes venía con moretones y se maquillaba. Era muy divertida".

Las palabras de Ángel de Brito sobre el final de LAM

Ángel de Brito informó hace algunos días que el ciclo que conduce desde hace años ya no estará al aire el año que viene: "Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá".

"Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", continuó el periodista y afirmó que continuará en la misma empresa: "Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá. No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy".