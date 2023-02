Amor y caricias secretas: el video que expone a Marcos y Julieta en Gran Hermano

¿Hay amor?: Marcos y Julieta fueron captados in fraganti en Gran Hermano y el video se volvió viral.

Los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022 (Telefe) son cada vez más fuertes: esta vez, se filtró un video de los dos muy acaramelados que podría confirmarlo todo.

Se sabe que Julieta tiene un novio afuera de la casa, llamado Lucca Bardelli. La bailarina lo mencionó en reiteradas ocasiones e incluso dijo extrañarlo mucho. Sin embargo, cada vez son más los videos en los que se la ve demasiado cerca de "El Primo" que sugieren que existiría algo más que amistad entre los dos.

El video que se filtró fue del fin de semana, cuando los "hermanitos" hicieron una pijamada, se acostaron en el suelo y vieron películas. En el clip, se puede ver cómo el joven salteño, que estaba acostado detrás de Julieta, le hace una caricia en el brazo con su pie. Acto seguido, la bailarina redobla la apuesta y le acaricia levemente el pie.

"¡PAREN TODO! Marcos le acaricia el brazo a Juli con el dedo del pie y después ella lo agarra . ¿QUÉ ES ESTO? HABLEN YA MARCOS Y JULIETA, ES UNA ORDEN", publicó una usuaria de Twitter, completamente eufórica. "Desde hace meses que yo pienso que pasó algo entre ellos, que nunca mostraron ni mostrarán", especuló otra fanática del reality.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Poggio se muestra muy cerca de Marcos. Días atrás, se había filtrado otro video de los dos recostados en un sillón haciéndose caricias. En determinado momento, Julieta mira a la cámara asustada y saca la mano repentinamente, como si se hubiese acordado de que la estaban filmando. Estos momentos se repiten cada vez más, pero aún no se vio que haya ocurrido nada entre los dos.

Julieta Poggio reveló que su novio la besó por primera vez sin su consentimiento

Recientemente, Julieta les contó a sus compañeras cómo fue la primera interacción que tuvo con Lucca cuando lo conoció. "Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli... y yo dije '¿qué?' y yo estaba re en pedo", le contó Poggio a Camila Lattanzio, mientras se maquillaba frente al espejo.

La participante destacó que se besaron cuando ella "estaba re en pedo" y que ni siquiera al día de hoy recuerda cómo fue. "Seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Fue horrible, horrible nuestro primer beso, por eso yo no lo cuento", concluyó la actriz. Miles de usuarios en las redes se indignaron al escuchar sus palabras y coincidieron en que Lucca se aprovechó de Julieta cuando estaba bajo un estado de ebriedad.