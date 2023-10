América TV levantó el Bailando 2023: los motivos del adiós a Marcelo Tinelli

Las autoridades de América TV tomaron la drástica decisión de decirle adiós al Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. La razón por la cual el programa de entretenimiento no será emitido este jueves 12 de octubre.

Son horas sumamente movidos para la televisión argentina. En plena batalla por el rating, las autoridades de América TV tomaron la fuerte decisión de levantar nada menos que el Bailando 2023, programa que comanda Marcelo Tinelli de lunes a viernes.

La determinación del canal tomó por sorpresa a miles de espectadores que suelen seguir el ciclo de baile de "El Cabezón", cuyas mediciones vienen siendo de 6 puntos (promedio) en las últimas semanas. Lo cierto es que en las últimas horas, se conocieron los motivos por los que el Grupo América sacará del aire el show.

Por qué América TV levanta el Bailando 2023 hoy jueves 12 de octubre

América TV ordenó levantar el Bailando 2023 para este jueves 12 de octubre debido a que esta noche, desde las 20 horas, la Selección Argentina se medirá con Paraguay en el estadio Monumental, por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Teniendo en cuenta que el Bailando 2023 suele emitirse a partir de las 21.48 horas, y que mucha gente estará pendiente del partido de la Albiceleste, los directivos del canal optaron por evitar que el programa de Tinelli tenga una baja estrepitosa en el rating.

Marcelo Tinelli conduce el Bailando 2023 de lunes a viernes.

Qué programa reemplazará al Bailando 2023 hoy jueves 12 de octubre

En lugar del Bailando 2023, el programa Noche al Dente -conducido por Fernando Dente- pasará a tener protagonismo más temprano: saldrá a las 22 horas y no en su horario habitual de 23.50.

El reclamo menos pensado de Marcelo Tinelli a la producción de América TV

A los pocos minutos de iniciado el Bailando 2023 el martes 10 de octubre, Marcelo Tinelli se acercó al productor Federico Hoppe y comenzó a hacer una serie de reclamos. "Yo lo que quería saber anoche, me fui pensando y me quedé hasta tarde hablando con El Tirri ¿este estudio es más chico, más angosto?", preguntó.

El conductor y gerente artístico de América TV continuó su reclamo implícito directo a la producción del canal por el tamaño del estudio para hacer la puesta en escena del reality show. "¿Mirtha Legrand nos sacó lugar del estudio o qué pasó? Porque largo es, pero es como largo y finito", soltó teniendo en cuenta que tanto él como la conductora de 96 años que volvió a El Trece utilizan el mismo.

En ese momento, Federico Hoppe tomó la palabra y dijo que "hay un poco de todo eso que mencionás. Lo hicimos así para hacerlo más acogedor". "Me choco con uno, el camarógrafo me lleva puesto. Interpretaron mal porque me siento como que en un momento no me puedo mover ni para atrás ni para adelante", sostuvo. "Lo vamos a tener en cuenta para adelante", prometió Hoppe. Cabe recordar que la disposición del estudio para llevar adelante el Bailando 2023 fue un tema controversial, ya que el inicio del programa se demoró porque no podían conseguir set de grabación y América TV no tenía ninguno disponible.