América TV anunció el estreno de un nuevo programa: "El pueblo es el que habla"

Un nuevo programa llegará muy pronto a la pantalla de América TV: todos los detalles.

América TV anunció el estreno de un novedoso programa que llegará a la pantalla chica el próximo domingo 19 de agosto de 2023. Según trascendió, se transmitirá todos los domingos a las 23.15. Además, estará conducido por un reconocido panelista de Desayuno Americano (América TV). Recientemente, esta figura del periodismo dio detalles sobre el nuevo proyecto que encabezará dentro del canal. De qué se tratará y quién es el conductor.

El ciclo, que se llamará Crónicas: pueblo chico, infierno grande, será conducido por Gustavo Grabia. En este nuevo programa, Grabia recorrerá las diferentes ciudades de la República Argentina y relatará historias destacables que se vivieron a lo largo del tiempo en cada región. Algunos de los hechos que se tratarán en los episodios son el femicidio de Micaela García, el asesinato y secuestro de Matías Berardi, la Masacre de Monte y el motín de Sierra Chica, entre varios otros.

El periodista adelantó algunos detalles durante una charla con PrimiciasYa y reveló que "tal como dice el nombre, el programa busca casos policiales en pueblos pequeños, pero que cambiaron por completo la vida de ese pueblo y cómo cambió el lugar a partir de ese hecho". En este sentido, señaló que la idea del programa es que "el pueblo hable" y que no solamente él relate la historia, sino que además se les de lugar a las víctimas de los hechos y a los vecinos para narrar lo ocurrido.

"La toma del penal de Sierra Chica del año 96 que terminó con 8 muertos y duró 8 días. Llevamos a uno de los 12 apóstoles por primera vez al penal que tomó y lo entrevistamos ahí y a uno de los guardia cárceles del motín, que era francotirador. Yo soy apenas un hilo conductor, la historia la cuentan las víctimas, victimarios, vecinos... Es el pueblo el que habla", señaló.

"Hicimos la Masacre de Monte y por primera vez habla Rocío, una sobreviviente, que tiene hoy 18 años y en su momento tenía 14. Y hablan los familiares de los chicos asesinados", ejemplificó. Por otro lado, contó que cada vez se incluirán más pueblos, a medida que avance el programa: "Son muchos casos y básicamente el concepto es ese: que en todo pueblo chico se esconde un infierno grande y quienes nos cuentan ese infierno son los propios protagonistas del hecho".

Por último, demostró su entusiasmo por haber sido convocado para el proyecto. "Esto es una oportunidad que me brinda América y de la cual me enorgullezco. Me parece que es un programa ideal para cómo me gusta hacer periodismo, que es buscar la verdad del caso que me toca investigar, pero dándole preminencia no a mi palabra o lo que pienso, sino a lo que creen y piensan los protagonistas y los que viven en el lugar de los hechos. Por eso estoy tan contento con el producto que estamos haciendo", concluyó el periodista.

Por qué se suspendió Bailando por un Sueño

Por otro lado, América TV anunció una triste noticia para los fanáticos del Bailando. Según pudo averiguar El Destape de manera exclusiva, Marcelo Tinelli determinó que el Bailando atrasará su estreno y comenzará recién el lunes 4 de septiembre. El atraso fue porque no llegaban a un acuerdo con el estudio de grabación para salir al aire, que finalmente será en el de Cuyo, Martínez. El ciclo de baile se transmitirá de lunes a viernes, después de LAM (América TV).