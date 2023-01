Alfa tuvo un impensado gesto con Ariel que cambia el juego en Gran Hermano: "Es difícl"

El participante más longevo de la casa tuvo una actitud inesperada hacia su compañero y descolocó a los demás participantes.

Walter "Alfa" Santiago tuvo una impensada reacción con Ariel y descolocó a todos sus compañeros de Gran Hermano. Luego de haber hecho una broma sobre su supuesta renuncia al reality por pedido de la producción, el participante de 60 años se mostró muy sentimental y habló en profundidad sobre Ariel.

El concursante pidió celebrar su cumpleaños dentro de la casa, y Gran Hermano aceptó siempre y cuando "Alfa" lograra convencer a sus compañeros que se iba a ir de la casa. Luego de haber agarrado su valija e incluso escuchar a la voz despedirlo del reality, la producción contó la verdad y la situación se volvió sumamente emotiva. Entonces, Walter le confesó a Santiago del Moro: "Me di cuenta cuánto los quiero a todos, hasta a Ariel".

Ante la mirada atónita del conductor y de sus compañeros, "Alfa" continuó: "Estoy mal y esto angustiado porque sentí que me iba. Hasta a Ariel, que me dijo que se iba a poner adelante mío para que no me vaya, me di cuenta que todos son muy importantes". Consciente de lo que esta declaración significaba, el conductor le pidió a "Alfa" que profundice sobre su relación con Ariel.

En este marco, el participante hizo un análisis sobre su actitud y admitió que iba a darle una segunda oportunidad a su compañero. "Todos nos equivocamos y siempre hay tiempo en la vida para dar marcha atrás y retractarse. Y cuando uno está cerrado es difícil dar marcha atrás, pero hoy vi una faceta de él que antes no había visto. Y esta bueno reconocer", sentenció Walter. Por último, ambos se unieron en un tierno abrazo y prometieron dejar sus diferencias de lado.

Marcos destrozó a Alfa en Gran Hermano y sorprendió a todos: "Duro"

Marcos Ginocchio, el participante salteño de 23 años de Gran Hermano, disparó con todo hacia Walter "Alfa", el jugador más veterano de la casa. En medio de tensos idas y vueltas que vienen protagonizando desde hace varios días, el joven lo destrozó mientras su compañero realizaba un baile.

En la emisión del viernes 20 de enero por Telefe, todos los participantes se prepararon para vivir la clásica fiesta por la noche previo a la gala de eliminación que será el domingo 22. En la previa, Walter "Alfa" se encontraba haciendo algunos pasos de baile frente a la atenta mirada de Marcos.

"Más duro que el pan de la semana pasada", lanzó sin tapujos el salteño, quien se caracteriza por tener un carácter liviana y una templanza alabada por los seguidores del reality show de Telefe. Lejos de confrontar, "Alfa" no registró su chicana y continuó a puro baile. "El pan está duro y después aparece 'Alfa'", soltó Marcos.