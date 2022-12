Alfa se burló de Camila en Gran Hermano con una polémica comparación: "Es parecida"

El participante del reality show de Telefe lanzó un comentario que hizo estallar de risa a Julieta y Romina. El insólito video.

Walter "Alfa", el participante de Gran Hermano, lanzó un insólito comentario sobre Camila Lattanzio, recién ingresada a la casa, mientras se encontraba con Romina Uhrig y Julieta Poggio. El hombre de 60 años dijo que se parecía a un desopilante personaje de la televisión argentina y largaron la carcajada.

"Alfa" estaba en el living con Julieta y Romina, cuando se dispusieron a hablar de la nueva participante del reality show de Telefe, Camila. "Es parecida a Paolo 'El Rockero'", soltó, cuando la exdiputada comenzó a reírse.

Allí fue una cadena de risas por doquier, ya que "Alfa" no pudo parar y Julieta hizo lo mismo. Marcos y Ariel, quienes se hallaban en el mismo lugar que ellos, no dijeron nada y hasta tenían cara de pocos amigos, como si el chiste del participante de 60 años no les hubiese gustado.

Inmediatamente apareció Camila y los tres cambiaron de tema. Walter miró a cámara y le hablaba a sus amigos, al igual que Julieta y Romina, luego de la vuelta de Juliana a Gran Hermano por el repechaje. Si bien hubo risas en el insólito comentario contra Camila por haber visto una similitud con el personaje de Paolo, la gente en las redes no se lo tomó nada bien.

Furiosa pelea entre Alfa y Ariel en Gran Hermano

Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo, los participantes de Gran Hermano, protagonizaron un tenso cruce en la pantalla de Telefe. El hombre de 60 años le recriminó que no se meta cuando está jugando, pero el recién ingresado al reality show repudió una actitud suya con Camila Lattanzio, la otra que entró junto a él.

"Ariel, cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito te lo digo, así directamente, estaba jugando con Camila", lanzó "Alfa" enojado. Ambos se encontraban solos en la misma habitación, y agregó: "Vos no podes ponerte en abogado y decir 'che pará 'Alfa' eso no se hace'".

Lejos de abandonar la discusión, Ariel no se quedó callado y reveló una situación polémica. "¡Estaba durmiendo y le metiste los dedos en la boca!", contestó eufórico el participante que ingresó hace pocos días sobre lo que hizo "Alfa", algo que no cayó nada bien en los televidentes.

"No es por ahí"; "A cualquier participante lo sacamos por mucho menos"; "'Alfa' cada vez peor", fueron algunos de los comentarios de la gente. Por el momento, no se filtró el momento exacto en el que, según lo relatado por Ariel, le metió los dedos en la boca mientras dormía a Camila.