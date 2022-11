Alfa lloró arrepentido en Gran Hermano tras sus repudiables dichos a Coti: "Podría ser mi hija"

Walter "Alfa" se mostró arrepentido tras su broma de mal gusto a Coti en Gran Hermano y lloró al reflexionar sobre el tema.

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano (Telefe), se largó a llorar luego de reflexionar sobre los comentarios fuera de lugar que le hizo a Coti y que le costaron una sanción por parte de la producción.

"Aclaración sobre el tema de Coti y 'Alfa': durante el día se fueron desarrollando muchas conversaciones al respecto, muchas de las cuales no vimos, y otras que vimos pero la transmisión se cortó. Asumo que tendremos el panorama completo en el programa", informó Fede Bongiorno, influencer y fanático de Gran Hermano.

Y mostró un clip en el que aparece "Alfa" llorando y conversando con Romina sobre lo sucedido. "Más bien que podría ser mi hija. Yo sé cómo tratar a una hija porque tengo una hija, y sé cómo tratar a las mujeres porque tuve mujeres y jamás lastimé a ninguna. En mi vida le falté el respeto a ninguna mujer que estuvo al lado mío", dijo el hombre de 60 años, entre lágrimas.

La exdiputada intentó calmarlo y le dijo que si ya había hablado sobre el tema con Coti y le había pedido disculpas, ya no valía la pena seguir lamentándose. Pero "Alfa" siguió reflexionando sobre el asunto y apuntó contra sus compañeros, quienes lo despertaron esa noche para hacerle bromas.

"Me da mucha tristeza, porque pienso: 'Puta madre, por una broma que estaban haciendo'. Yo me quería ir a dormir y me tengo que bancar la rompedera de huevos, los golpes, que estén a las puteadas, que revoleen cosas de mi mesita de luz y yo estuve buscando la pastilla para tomarme y habían volado a la mierda... Todo eso me lo banco y me callo la boca", concluyó el participante.

Los repudiables dichos de "Alfa" sobre Coti

La situación ocurrió en la habitación, mientras "Alfa" estaba a punto de dormirse y Coti estaba acostada con "Conejo". Fue entonces cuando el resto de los participantes comenzó a molestar a Walter, quien luego le hizo un intento de broma a Coti y le dijo, en referencia a su miembro: "Mirá, Cotita. 10 de circunferencia, un desodorante'".

La joven correntina se mostró visiblemente incómoda y le pidió que parara, pero "Alfa" insistió con su repudiable chiste, creyendo que causaba gracia. Más tarde, Gran Hermano lo llamó al confesionario, le hizo una dura advertencia y le adelantó que iba a ser sancionado.

“Necesito por favor que me prestes mucha atención y que me dejes terminar algo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos ni que tengas este tipo de conductas”, dijo la voz de Gran Hermano.

Y agregó: “Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir, por favor, que reflexiones acerca de esto y sobre lo sucedido. Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado”.