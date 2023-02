Alfa explotó tras ser nominado e hizo el gesto menos pensado a la cámara: el video

El concursante se mostró con mala cara después ser resultar nominado y le hizo un contundente pedido a la gente. Alfa de Gran Hermano miró fijo a una de las cámaras y les hizo un claro gesto a los televidentes.

Walter "Alfa" Santiago se mostró algo molesto tras la gala de nominaciones del programa de Telefe, en la que quedó en placas y peligra su continuidad en el reality show. El participante más longevo de la competencia evidenció su malestar, debido a que sabe que tendrá que enfrentar una gala de eliminación difícil el próximo domingo.

"Alfa" quedó nominado tras las votaciones de todos los participantes de la casa junto con Camila, Romina y Lucila "La Tora". Dado que Julieta Poggio fue quien ganó la prueba de la semana, lo que le dio inmunidad en esta nominación y la posibilidad de sacar a uno de los nominados de la placa, "Alfa" sabe que no va a ser salvado ya que Julieta tiene más afinidad con otros nominados.

Una de las cámaras de Gran Hermano hicieron una toma de "Alfa" mientras el participante estaba recostado en una silla, con los pies sobre la mesa del comedor de la casa de Telefe. El participante aprovechó ese momento para enviarles un contundente mensaje a los televidentes y se tocó dos veces a cabeza mientras miraba fijo a la cámara, para pedirle a la gente que votara a consciencia.

La nominación de Julieta a "La Tora" y el reclamo de la participante

"Esta nominación es difícil, pero le voy a dar dos votos a Lucila. A La Tora la quiero muchísimo, siempre tuvimos buena relación. Pero ella, en su primera edición, nunca jugó con nosotras, ni éramos del mismo grupo", comenzó su descargo Julieta cuando se sentó en el icónico sillón rojo del confesionario de Gran Hermano. Y siguió: "También es cierto que cuando ella volvió, volvió muy distinta y, obviamente, se nos pegó a nosotras. Somos las chicas que estamos acá. Pero me apreció algo raro en su juego. Ella me dijo que tenía cuatro intocables, que eran Nacho, y nosotras tres, Romina, Dani y yo. Entonces, cuando alguien te dice eso, la otra persona te hace sentir que también (es intocable) para mí".

Después de haber votado a su compañera, "La Tora" le preguntó de manera directa a Julieta sobre sus votos y se generó un momento tenso:

Daniela: ¿Tenés claro quién te votó?

La Tora: Camila, Alfa y capaz que el primo (Marcos). Julieta capaz que con 1…

Julieta: ¿De qué hablan?

La Tora: ¿Me votaste a mí?

Julieta: No voy a decir más mis votos. Ni a Romi, ni a Dani. A nadie más le voy a decir mis votos.

La Tora: Igual no me enoja. No pasaría nada.