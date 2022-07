Alex Caniggia reveló qué hará con los 10 millones que ganó en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia confesó en qué quiere gastar los 10 millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos.

Alex Caniggia se consagró como el ganador de El Hotel de los Famosos (El Trece) tras la gran final contra Martín Salwe y reveló qué piensa hacer con su premio de 10 millones de pesos.

Tras haberse enfrentado en el juego de la H, la prueba final definitoria, el hijo de Mariana Nannis y "El Pájaro" Caniggia se consagró como el ganador de la competencia, que consistió en convivir durante meses con otros participantes en una misma casa cumpliendo múltiples desafíos físicos.

"Para mi estar acá significó paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", expresó Alex unos minutos antes de la victoria. Después de haberse consagrado como ganador, se emocionó y festejó con su triunfo con euforia.

"Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", dijo el influencer a los gritos. Y dijo tener muy en claro en qué quiere usar ese dinero: "Todo me lo voy a gastar todo. ¡Me llevé los 10 palos! Ahora me voy al cajero. ¡Voy a gastar en viajes!".

La vida de Alex Caniggia fuera de El Hotel de los Famosos

Desde que terminaron los rodajes de El Hotel de los Famosos, se supo que Alex Caniggia está conviviendo con Melody Luz, con quien comenzó un romance dentro del reality. La bailarina contó durante una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine) que ya están viviendo juntos y que incluso consideran tener un hijo dentro de un tiempo.

"¿A vos te gustaría ser mamá?", le preguntó Carmen Barbieri. Melody le respondió que le encantaría y que Caniggia "está súper pesado" con la idea de convertirse en padre. Sin embargo, la influencer aclaró que no le gustaría que suceda ahora ya que tiene toda una carrera en la danza por delante.

"Si hubiera pasado, bien, a mí me encantaría. Pero al ser bailarina... No son muchos años los que una puede bailar", reflexionó. Por otro lado, Melody contó que tiene un enorme deseo de tener mellizos y que estar en pareja con Caniggia es una ventaja en eso en cuestiones de genética, ya que tiene una hermana melliza, Charlotte Caniggia. Por último, reveló qué fue lo que la enamoró de Alex: "Parece muy cursi, pero me enamoraron sus ojos. Tiene como mucha transparencia en los ojos, mucha sinceridad", concluyó.