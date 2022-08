Alex Caniggia organizó una fiesta con una inesperada condición: "Está loco"

Alex Caniggia organizó un festejo íntimo con amigos para celebrar su triunfo en El Hotel de los Famosos: la inesperada condición que puso para ingresar.

Alex Caniggia, quien se consagró como ganador en El Hotel de los Famosos (El Trece), reveló que planea hacer un gran festejo para reencontrarse con sus amigos, a quienes no pudo ver durante todos los meses que estuvo dentro del reality. Además, se supo la insólita condición que les pondrá a los invitados para ingresar.

El paso de Caniggia por el reality dejó algo muy en claro sobre su personalidad: que suele sorprender a las personas de su alrededor con ideas muy elocuentes y alocadas. Por lo que adelantó su manager, Fabián Esperón, en diálogo con Intrusos (América TV), esta vez no será la excepción.

“Alex el viernes va a hacer una fiesta privada para todos sus amigos en un bar vikingo en San Telmo. Alex tiene esas cosas que son geniales, o está loco", declaró Esperón. Y dio a conocer la insólita condición que Caniggia les impondrá a sus invitados: "La única manera de entrar es que todos se rapen en la puerta. Va a poner tres peluqueros en la puerta para que se rapen".

En cuanto a las personas que estarán invitadas al evento, el manager de Caniggia declaró: “No hablé de a quién vamos a invitar, porque me dijo: ‘Quiero que vengan mis amigos’”. Por último, Flor de la V le consultó si son ciertos los rumores de que Charlotte Caniggia aparecerá en la nueva temporada de El Hotel de los Famosos. Esperón explicó que "están cerrando" ese acuerdo ya que Charlotte "va a estar haciendo un montón de cosas" en este año.

Alex Caniggia reveló qué hará con los 10 millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos

Caniggia reveló en qué gastará esos 10 millones de pesos que ganó en el reality de El Trece tras haber salido victorioso. En reiteradas ocasiones, el mediático habló sobre su pasión por los viajes. Por esta razón, no dudó ni un segundo en que viajar es la mejor opción de usar su dinero. "Tengo mucha alegría. Tantos días, semanas y meses... Fue una experiencia única que siempre va a quedar en mi corazón. Este reality, me cambió la vida, es el primer reality que gano. ¡Al fin! ¡La puta madre! No ganaba ni un reality, man", expresó eufórico.

En cuanto a su experiencia dentro de un reality, Caniggia dijo que le significó "paciencia, amor y nostalgia". "Fueron muchos meses y me ayudó a conocer muchas personas. Lo mejor con todo gente", se despidió el influencer. Actualmente, Alex sigue en pareja con Melody Luz, con quien comenzó una relación dentro del programa, y ya están conviviendo juntos.